GUNS N' ROSES / Slash e il possibile album Dopo il tour : "Tutti noi vogliamo tornare in studio" : I GUNS N' ROSES si dedicheranno ad un album non appena il tuor mondiale finirà: l'annuncio di Slash sui progetti a 25 dall'indimenticabile The Spaghetti Incident.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 11:12:00 GMT)

Dopo di noi nemmeno il cielo di Briga - testo e significato : il brano è il mix perfetto tra pop e rap : testo e significato di Dopo di noi nemmeno il cielo, il nuovo singolo di Briga in radio da venerdì 3 agosto. Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in digital download. A seguire trovate anche il video ufficiale della canzone. Briga torna in rotazione radiofonica con il nuovo singolo “Dopo di noi nemmeno il cielo” Da venerdì 3 agosto è in radio il nuovo singolo di Briga intitolato “Dopo di noi nemmeno ...

Giada Giovanelli e Francesco Branco/ Temptation Island 2018 - la noia e il falò incomprensibile - Dopo un mese? : Sicuramente la coppia formata da Giada Giovanelli e Francesco Branco non ha regalato molte emozioni al pubblico e la loro uscita di scena, incomprensibile, ha destato poche emozioni(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 09:05:00 GMT)

La magia di una storia d’amore nel video di Dopo di noi nemmeno il cielo di Briga : Il video di Dopo di noi nemmeno il cielo di Briga accompagna il nuovo singolo estratto da Che cosa ci siamo fatti, disco che il cantautore romano ha rilasciato il 1° giugno scorso. Il brano è arrivato in radio dal 3 agosto e rappresenta il secondo estratto da Che cosa ci siamo fatti, disco che ha segnato la svolta artistica di Briga in una crasi tra pop e rap che ne conferma la maturità artistica. L'esperimento era stato portato anche ...

"Dopo di noi - nemmeno il cielo" - il nuovo singolo di Briga : Roma, 2 ago. , askanews, - "Dopo di noi, nemmeno il cielo" è il nuovo singolo e video di Briga, disponibile da venerdi 3 agosto in radio e in digitale. Il brano è tratto da "Che Cosa Ci Siamo Fatti" , ...

Dopo gli scandali - e la rabbia - - l'Entella sceglie l'ironia : 'Noi veri - puliti e belli' : l'Entella mastica ancora amaro per il mancato ripescaggio Dopo il caos in cui si sono ritrovati vari club: i chiavaresi non hanno mai nascosto il disappunto verso un mondo in cui 'chi gioca pulito ...

Dopo di noi nemmeno il cielo di Briga - il nuovo singolo in radio ad agosto : testo e audio : Dopo di noi nemmeno il cielo di Briga è il nuovo singolo in radio da venerdì 3 agosto. La canzone è estratta dall'album Che cosa ci siamo fatti e segue il rilascio del brano omonimo, presentato anche live in Piazza del Popolo a Roma nel corso dell'ultima edizione del Wind Summer Festival. La puntata con ospite Briga è stata trasmessa su Canale 5 ieri sera, giovedì 26 luglio, con la conduzione di Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia, ...

‘68 - noi c’eravamo : Sky Tg 24 racconta la ‘rivoluzione’ cinquant’anni Dopo : 68 noi c'eravamo, Mario Capanna Cinquant’anni dopo, Sky Tg 24 ripercorre il ‘68, l’anno che ha maggiormente cambiato il mondo, attraverso le parole di chi lo ha vissuto. Lo speciale in onda venerdì 20 luglio 2018 alle 21.30, intitolato proprio 68, noi c’eravamo, raccoglierà testimonianze ed immagini per capire cosa sia rimasto, oggi, del movimento culturale iniziato in quel periodo storico. Il doc, a cura ...

WWE – Hulk Hogan riammesso nella Hall of Fame Dopo i commenti razzisti - il New Day attacca : “noi non dimentichiamo” : La WWE ha deciso di riammettere Hulk Hogan nella Hall of Fame: diverse superstar nere, fra i quali il New Day, non hanno preso bene la scelta della compagnia Negli ultimi giorni la WWE ha deciso di reintrodurre Hulk Hogan nella compagnia. Lo storico wrestler che ha fatto innamorare l’America fin dagli anni 80, era stato escluso dall’Arca della Gloria a causa di alcuni commenti razzisti. Hogan nel corso del tempo si era più ...

Cosa dice a noi italiani lo spogliatoio del Giappone Dopo l'eliminazione ai Mondiali : La foto che ritrae lo spogliatoio del Giappone al termine della sfida persa agli ottavi di finale contro il Belgio, lascia sbalorditi. Tutti ormai sappiamo che a lasciarlo così sono stati gli stessi ...

Ilary Blasi e Belen - la verità Dopo quel bacio in tv. Rivali? «Tra noi neanche una parola» : ecco come stanno le cose : Tanto e ancora di più si è fantasticato su una presunta rivalità tra Ilary Blasi e Belen Rodriguez , le due primedonne di Balalaika che inizialmente hanno raccolto qualche critica dal popolo del web ...

Audio e testo Tra noi è infinita - il nuovo singolo di Federica Carta Dopo Sull’orlo di una crisi d’amore : Tra noi è infinita è il nuovo singolo di Federica Carta. Il brano sarà disponibile in radio da venerdì 29 giugno mentre è già disponibile in digital download con la versione digitale dell'album Molto più di un film. Il disco di Federica Carta è stato pubblicato lo scorso 13 aprile con Universal Music anticipato dal singolo omonimo. Tra noi è infinita è il nuovo singolo di Federica Carta che segue il successo di Sull'orlo di una crisi ...

Jalisse - duro sfogo : «Astio contro di noi». Le parole 21 anni Dopo Sanremo : 'Astio contro di noi', i Jalisse di Ora o mai piu` si sfogano dopo 21 anni da Sanremo. Intervista Vinsero il Festival di Sanremo nel 1997 con Fiumi di parole, ma poi sparirono dalle scene. Oggi i ...

Rubarono quadri di Rubens e Renoir : Dopo un anno arrestata tutta la banda : Due galleristi derubati, cinque malviventi arrestati. Tutto iniziò un anno fa. Erano convinti di poter ricavare circa 26 milioni di euro dalla vendita di due quadri di Rubens e Renoir, rispettivamente ...