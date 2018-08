Diretta Temptation Island | Valentina e Oronzo stanno ancora insieme

Blastingnews

: RT @SeeLallero: Temptation Island, puntata 6 agosto: Best of Ida e Riccardo - lord_lucas_blog : RT @SeeLallero: Temptation Island, puntata 6 agosto: Best of Ida e Riccardo - SeeLallero : Temptation Island, puntata 6 agosto: Best of Ida e Riccardo - zazoomblog : TEMPTATION ISLAND 2018 UN MESE DOPO- Coppie e diretta: Valentina Io e Oronzo stiamo insieme (6 Agosto) -… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Stasera su Canale 5 andra' in onda un nuovo appuntamento con, il reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia. Nella puntata di settimana scorsa abbiamo assistito agli ultimi tre falò di confronto e oggi scopriremo come si sono evolute le storie di ogni singola coppia, dopo un mese dalla registrazione del programma. Nell’appuntamento andato in onda sette giorni fa, abbiamo gia' iniziato a scoprire cos’è successo, dopo la fine di, alla coppia composta da Lara e Michael VIDEO. I due, durante il falò di confronto, si sono trovati in disaccordo a causa delle bugie di lui e per questo Lara ha deciso di tornare a casa da sola. Un mese dopo Michael si è professatoinnamorata di lei, ma la redazione ha scoperto il suo doppio gioco; infatti, a quanto pare, ha confessato gli stessi sentimenti anche alla tentatrice Rita e Filippo ...