Dieci italiani da tenere d'occhio agli Europei di atletica - una è Daisy Osakue - : All'improvviso, la maratona di ricucitura da parte del commissari tecnico Stefano Baldini dei vari brandelli dell'atletica leggera italiana, ha fatto rialzare la testa allo sport principe. Che si presenta agli Europei con almeno 10 motivi per essere fiducioso. A Berlino, dove si svolgeranno le gare di atletica, dal 6 al 12 agosto, gareggeranno circa 1.500 atleti. In ...

Nuoto - Europei 2018. Premiati i giornalisti italiani con più di Dieci Europei da inviati. Riconoscimenti ad Arcobelli e Zonca : Siamo a Glasgow, agli Europei di Nuoto e la LEN in collaborazione con AIPS (Associazione Internazionale della Stampa Sportiva), colgono la ghiotta occasione di creare e consegnare un premi ai giornalisti che hanno seguito numerose edizioni dei Campionati Europei di Nuoto. L’appuntamento è formale e da numerosi particolari si può notare il tocco della parte italiana della LEN.. buffet curatissimo, vino (..e non birra) servito in bicchieri di vero ...

Prova costume - sette italiani su Dieci soffrono della sindrome di Adone : Coccolare il proprio corpo: prendersi cura del proprio corpo, dai massaggi al trucco, dall'abbigliamento allo sport, aiuta sicuramente a fare pace con se stessi e a guardare con occhi diversi i ...

Prova costume - sette italiani su Dieci soffrono della sindrome di Adone : Coccolare il proprio corpo: prendersi cura del proprio corpo, dai massaggi al trucco, dall'abbigliamento allo sport, aiuta sicuramente a fare pace con se stessi e a guardare con occhi diversi i ...

Pensioni - no di Strasburgo alla class action di Diecimila italiani contro il decreto Poletti : MILANO - La Corte europea dei diritti dell'uomo ha definito 'irricevibile' il ricorso di 10.059 pensionati italiani contro il decreto Poletti del maggio 2015, che ha riguardato la perequazione delle ...

Gli otto italiani che ricordano tutto (anche cosa hanno mangiato Dieci anni fa) : Riuscireste a ricordare cosa avete mangiato quel lontano venerdì di dieci anni fa? O cosa avete indossato? Se siete rimasti a casa o usciti con gli amici? La maggior parte di voi risponderebbe (ovviamente) di no. Ma non tutti...

Dieci famosi attori italiani da bambini - li riconoscete tutti? : Se amate il cinema italiano, questa sfida potrebbe davvero appassionarvi: riuscite a riconoscere, nelle foto da bambini, questi Dieci attori nostrani molto famosi e adorati dal pubblico? Vi...

Censis : il 39% degli italiani dice sì alla sicurezzafai da te - 4 su Dieci vogliono la "pistola facile" : Cresce la voglia di 'sicurezza fai da te'": il 39% degli italiani e' favorevole all'introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un'arma da fuoco per la difesa personale. Il dato è in netto aumento rispetto al 26% rilevato nel 2015. A dirlo è il primo Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia realizzato dal Censis

Censis : il 39% degli italiani dice sì alla sicurezza fai da te - 4 su Dieci vuole "pistola facile" per la sicurezza : Cresce la voglia di 'sicurezza fai da te'": il 39% degli italiani e' favorevole all'introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un'arma da fuoco per la difesa personale. Il dato è in netto aumento rispetto al 26% rilevato nel 2015. A dirlo è il primo Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia realizzato dal Censis

Quattro italiani su Dieci sono per la 'pistola facile' : Roma, 27 giu. , askanews, Cresce in Italia la voglia di sicurezza 'fai da te'. Il 39% degli italiani infatti è favorevole all'introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un'arma da fuoco ...