Genitori in fase di divorzio, in disaccordo suidel loro: non trovando una soluzione alle divergenze, il giudice del Tribunale di Rimini ha stabilito che - previo placet pediatrico - il bambino andrà vaccinato. Il provvedimento ha posto fine allafra la mamma, convintamente no-vax, e il papà, che chiedeva invece la profilassi obbligatoria per legge. Il Tribunale ha disposto una visita pediatrica per escludere controindicazioni rispetto allo stato di salute.(Di lunedì 6 agosto 2018)