Diabete | da uno studio un possibile vaccino

Diabete - uno studio rivela : 'Anche l'inquinamento tra le possibili cause' : Una ricerca condotta dalla Washington University school of Medicine a St. Louis, in collaborazione con il Veterans Affairs (VA), ha rivelato che l'inquinamento atmosferico intensificherebbe il pericolo di sviluppare il Diabete. Questo tipo di problematica sarebbe stata riscontrata anche in quelle nazioni denominate 'sane' dal punto di vista atmosferico dal World Health Organisation (Who). Il Diabete è una patologia che si è sviluppata in maniera ...