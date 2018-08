Di Palma M5S | Rifiuti | al via differenziata all’avanguardia in VI Municipio

romadailynews

(Di lunedì 6 agosto 2018) Roma – “Roma ricicla sempre piu’! La raccoltasi espande sempre di piu’, dal centro alle periferie: e’ il turno di Tor Bella Monaca Vecchia, nelVI, che da oggi potra’ avvalersi di una raccolta deiporta a porta all’altezza di una grande Capitale europea. Il sistema, ricordiamolo, e’ semplice ma all’avanguardia: gli utenti esporranno i giusti contenitori tre giorni a settimana, dalle 19 alle 21, secondo un calendario preciso fornito da Ama”. “Naturalmente, l’umido sara’ ritirato in tutti e tre i giorni previsti, in modo da evitare spiacevoli accumuli di materiale organico. In questo modo, con la partecipazione attiva dei cittadini, la raccolta potra’ essere puntuale ed efficiente. Non solo: esponendo i bidoncini soltanto in determinati giorni e orari, diremo addio agli ...