: Di Maio: 'In Italia non c'è un'emergenza #razzismo, è solo un'arma di distrazione di massa' - fanpage : Di Maio: 'In Italia non c'è un'emergenza #razzismo, è solo un'arma di distrazione di massa' - repubblica : Foodora lascia l'Italia, Di Maio: 'Scelta legata al mercato, non si lucra sulla pelle dei nostri giovani' - fattoquotidiano : Di Maio: “Le emergenze? Sono tasse e povertà No a strappi con l’Ue sui conti, ma dialogo” #4Agosto #FattoQuotidiano -

Il vicepremier Dicommenta sulle polemiche dopo la proposta del ministro Fontana di abolire la Legge Mancino."Ci sono 5mln di poveri assoluti.La Mancino non è nel contratto di Governo. E' una sua idea". Ad Agorà su Raitre,prosegue: "Come ministro del Lavoro ho il dovere di richiamare il Governo alle priorità. Non c'è nessuna". Fontana, sempre ad Agorà:"Penso che una riflessione vada fatta.Se tutto diventa, anche ciò che dinon ha nulla,c'è evidentemente una strumentalizzazione ideologica".(Di lunedì 6 agosto 2018)