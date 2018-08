Di Maio | Toninelli e gli altri | tutte le boiate grilline | così rovinano l' Italia

GRANDI OPERE - DI Maio : "FIDUCIOSO - TROVEREMO ACCORDO"/ Tav e Tap : Toninelli - "Torino-Lione va ridiscussa" : Tav, Tap e GRANDI OPERE: lo scontro nel Governo potrebbe essere accantonato. Matteo Salvini e Luigi Di MAIO parlano di un accordo raggiungibile tra Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 18:34:00 GMT)

Sondaggi : il Governo Conte piace agli italiani - Toninelli - Salvini e Di Maio ministri più apprezzati : Un Sondaggio Ipsos realizzato per il Corriere della Sera riporta l'alto gradimento per il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e per il suo Governo. Salvini, Di Maio e Toninelli i ministri più apprezzati, risalta il gradimento del loro operato fra gli elettori di Forza Italia e di Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Air Force Renzi rottamato da Di Maio e Toninelli/ Ultime notizie - Travaglio : “Almeno lo avesse comprato" : Conte rottama l'Air Force Renzi: “Uno spreco e un capriccio”. Di Maio esulta per il taglio, mentre l'ex premier si difende su Twitter e attacca il capo politico del M5s: “Bufale”(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 11:27:00 GMT)

Di Maio - Toninelli e la presa dell'Airbus : Ieri Luigi Di Maio ha convocato il Ministro Contro Le Infrastrutture, Toninelli, sul celeberrimo e costosissimo Airbus di Stato voluto da Renzi, per rivendicare la rottura del contratto con Etihad, ...

Air Force Renzi - Di Maio e Toninelli salgono sull’aereo : “Ci sono 300 posti e Renzi voleva anche camera da letto e vasca” : Luigi Di Maio e Danilo Toninelli sono saliti a bordo dell’Airbus di Stato all’arrivo nell’hangar di Fiumicino, prima di incontrare i giornalisti davanti all’aereo. I due hanno ricordato i costi e il risparmio per lo Stato, pari a circa 108 milioni. “Ci sono 300 posti a sedere e non è mai stato utilizzato – ha detto Di Maio mostrando l’interno dell’aereo in una diretta su Facebook – E Renzi ...

Aereo di Stato Etihad - Toninelli - Trenta e Di Maio revocano il contratto : ROMA - I ministri Trenta, Toninelli e Di Maio, stracciano il contratto che Alitalia e Etihad firmarono 3 anni fa per il leasing, a caro prezzo, dell'Aereo di Stato probabilmente più caro del mondo, ...

Di Maio e Toninelli : "Investiremo su elettrico e mobilità sostenibile" : Per il futuro di Fca "dobbiamo essere preoccupati e al tempo stesso voglio rassicurare tutti che l'Italia è un paese che investirà nell'automotive e soprattutto nell'automotive elettrico". Lo dichiara ...

Alitalia agli italiani. Toninelli : "Tornerà compagnia di bandiera - con un partner". Scende in campo Di Maio : "L'italianità è un punto fondamentale nel futuro" di Alitalia. Lo afferma il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli a RaiNews 24 aggiungendo che "torneremo a farla diventare compagnia di bandiera con il 51% in capo all'Italia e con un partner che la faccia volare". Nel contempo, prosegue Toninelli, emergono "i danni straordinari" compiuto da manager spesso dipinti come molto efficienti.Della compagnia aerea ha parlato anche il ...

Alitalia - Di Maio e Toninelli : “Tornerà di bandiera”/ E torna alla mente stop di Berlusconi ad Air France-Klm : Alitalia, sul futuro della compagnia aerea sono intervenuti sia Luigi Di Maio che Danilo Toninelli. L'intenzione è di mantenere il controllo in mani italiane(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:22:00 GMT)

Di Maio : 'Vogliamo un futuro per Alitalia'. Toninelli : 'Tornerà compagnia di bandiera' : Di Maio e Toninelli rilanciano Alitalia. Il vicepremier parla di un 'impegno in prima persona per garantire un futuro alla compagnia e tutelare i suoi lavoratori'. Il ministro delle Infrastrutture ...

ALITALIA/ Di Maio : mi spenderò personalmente. Toninelli : il 51% resterà italiano : ALITALIA, sul futuro della compagnia aerea sono intervenuti sia Luigi Di Maio che Danilo Toninelli. L'intenzione è di mantenere il controllo in mani italiane(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:36:00 GMT)

Renzi : "Di Maio e Toninelli bugiardi o ignoranti" : Matteo Renzi torna all’attacco del Movimento 5 Stelle e in particolar modo della politica di due suoi ministri, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli. Con un post su Facebook, l’ex segretario del Partito Democratico, che in questi giorni ha sfidato le altre correnti dem in Assemlbea, ha criticato con parole forti le politiche del nuovo governo gialloverde in tema di flessibilità europea e immigrazione. "Due ministri del Governo italiano - ...

Migranti - Di Maio : "Cambiare regole d'ingaggio missione Ue"/ Renzi - "lui e Toninelli bugiardi o ignoranti" : Migranti, Di Maio:"Cambiare regole d'ingaggio missione Ue": il vicepremier interviene sulla polemica tra Matteo Salvini ed Elisabetta Trenta dopo lo sbarco Eunavformed a Messina.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:30:00 GMT)