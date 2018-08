Di Maio | Non siamo contrari a grandi opere

Di Maio : “In Italia non c’è un’emergenza razzismo - è solo un’arma di distrazione di massa” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio torna sulla proposta di abrogare la legge Mancino, affermando che in Italia non c'è alcuna emergenza razzismo e che questo argomento viene usato solo come "arma di distrazione di massa": "Se continuiamo a discutere di questa roba, gli Italiani non ci seguono, hanno altri problemi".Continua a leggere

Luigi Di Maio - le aziende fuggono dall'Italia per il decreto Dignità e lui si difende così : 'Non è colpa mia' : Se Foodora lascia l'Italia non è colpa mia. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio nega che ci sia il decreto Dignità , che fissa regole più rigide sui contratti a tempo ...

Di Maio difende il decreto Dignità : “Sulla pelle dei giovani non si lucra più” : Dopo il primo via libera del Parlamento sul decreto Dignità e il contemporaneo addio di Foodora all'Italia, continuano le polemiche politiche, ma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ribatte: "Vogliono darmi colpe che non ho, con il decreto diciamo che sulla pelle dei giovani non si può più lucrare".Continua a leggere

Foodora lascia l'Italia - Di Maio : "Scelta legata al mercato - non si lucra sulla pelle dei nostri giovani" : MILANO - Foodora, una delle aziende delle consegne del cibo a domicilio - lascia l'Italia perché il nostro mercato è molto competitivo e con troppi operatori, non perché il governo si sta muovendo per ...

Di Maio : 'Foodora non lascia solo Italia - e il problema non sono le tutele' : 'In Italia', prosegue il leader politico del M5s, 'alcuni giornali stanno strumentalizzando alcuni casi di cronaca per coprire le vere emergenze del paese e tutta l'Italia lo ha capito ieri quando si ...

Di Maio : Foodora non lascia solo Italia - basta lucrare su giovani : Roma, 5 ago., askanews, - 'Tra ieri e oggi si sta cercando di dare al mio impegno per la dignità dei lavoratori la colpa del fatto che Foodora sta lasciando l'Italia. E' vero che Foodora va via, ma ...

Di Maio : Foodora non lascia solo Italia - basta lucrare su giovani : Roma, 5 ago., askanews, - "Tra ieri e oggi si sta cercando di dare al mio impegno per la dignità dei lavoratori la colpa del fatto che Foodora sta lasciando l'Italia. E' vero che Foodora va via, ma ...

Di Maio Non si ferma. Altri tagli sulle pensioni d’oro : Di Maio Non si ferma. Altri tagli sulle pensioni d’oro Asili nido gratis per tutti e taglio alle pensioni d’oro… L'articolo Di Maio Non si ferma. Altri tagli sulle pensioni d’oro proviene da Essere-Informati.it.

Di Maio e Salvini - l’indagine su Paolo Savona non è un ‘atto dovuto’. Ma giusto e necessario : Nessuna meraviglia di fronte alla notizia della iscrizione del professor Paolo Savona (e dei vertici di Unicredit) nel registro degli indagati della procura di Campobasso per presunto reato di usura bancaria per fatti relativi al periodo (dal 2005 al 2013) in cui il ministro era presidente della banca. E soprattutto, contrariamente a quanto ripetuto da Matteo Salvini e Luigi Di Maio, non è un “atto dovuto”, è un atto giusto e necessario! Perché ...

Fascismo - Fontana : «Abroghiamo la legge Mancino». Salvini : non è priorità. No di Di Maio e Conte : Lorenzo Fontana, in un post su facebook, propone l'abrogazione della legge Mancino ma l'uscita del ministro per la Famiglia non riscuote i consensi sperati nel governo. Se per Salvini,...

MINISTRO FONTANA : “ABROGARE LEGGE MANCINO”/ “Razzismo arma ideologica” : Conte-Di Maio - “non è nel contratto” : Razzismo, MINISTRO FONTANA “abroghiamo la LEGGE Mancino": il testo contro episodi di nazifascismo e violenze razziali, cosa prevede. Pd, "Governo sempre più nero"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 17:00:00 GMT)

Razzismo - Legge Mancino : Fontana vuole abolirla. No da Di Maio. Conte : «Non è nel contratto» : «Abroghiamo la Legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro Razzismo anti-italiano». Lo...

Razzismo - Ministro Fontana “Arma ideologica - abrogare Legge Mancino”/ M5S - Di Maio frena "Non è nel contratto" : Razzismo, Ministro Fontana “abroghiamo la Legge Mancino": il testo contro episodi di nazifascismo e violenze razziali, cosa prevede. Pd, "Governo sempre più nero"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 16:07:00 GMT)

Di Maio : “Abolizione legge Mancino non è nel contratto di governo”. Salvini : “Non è priorità” : Sull'abolizione della legge Mancino, proposta dal ministro Fontana, è intervenuto anche il vicepremier Luigi Di Maio: "La legge Mancino per me deve rimanere dov'è. Le pensioni d'oro invece devono scomparire alla velocità della luce".Continua a leggere