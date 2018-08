Di Maio - in manovra giù costo del lavoro : ANSA, - ROMA, 6 AGO - "Noi nella Legge di Bilancio vogliamo dare maggiori agevolazioni agli imprenditori sul contratto a tempo indeterminato, abbassando il costo del lavoro e facendo di quello il ...

Dl dignità : al via esame emendamenti. Di Maio : 'In manovra abbassiamo costo del lavoro' : L'Aula del Senato ha iniziato l'esame degli emendamenti al decreto dignità. Gli emendamenti sono circa 700, tutti delle opposizioni, ma non ci sarebbe da parte di maggioranza e governo l'intenzione di ...

Manovra - Di Maio e Salvini : i conti tornano : I vice premier provano a rassicurare Bruxelles e i mercati . 'Da spending review e riorganizzazione della spesa pubblica arriveranno i soldi per reddito di cittadinanza e flat tax. Ma la soglia ...

Manovra Di Maio : no aumento iva - 'sì flat tax e reddito di cittadinanza'. No strappi con Ue : la Manovra economica al centro del dibattito politico. Il vicepremier luigi Di Maio esclude strappi con l'Unione Europea e ribadisce anche che non ci sarà l'aumento dell'iva mentre conferma che gli ...

Manovra - Di Maio : no a strappo con Ue. Salvini : rivoluzione su tasse | : Il vicepremier, dopo l'incontro con Conte e Tria: serve "dialogo decisivo e sincero per riuscire a ottenere delle cose". Due i problemi dell'Italia, per il ministro: l'emergenza tassazione e la ...

Manovra - Di Maio : no a strappo con Ue. Salvini : cambiamenti su tasse | : Il vicepremier, dopo l'incontro con Conte e Tria: serve "dialogo decisivo e sincero per riuscire a ottenere delle cose". Due i problemi dell'Italia, per il ministro: l'emergenza tassazione e la ...

Manovra - Di Maio : 'Nessuno strappo con la Ue. Aumento dell'Iva è fake news' : In autunno non ci saranno strappi con l'Europa e nemmeno aumenti dell'Iva. Il giorno dopo il super-vertice economico a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è il vicepremier ...

Manovra - Di Maio : 'Nessuno strappo con la Ue. Aumento dell'Iva è fake news' : In autunno non ci saranno strappi con l'Europa e nemmeno aumenti dell'Iva. Il giorno dopo il super-vertice economico a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è il vicepremier ...

Manovra - Di Maio : 'Nessuno strappo con la Ue. Aumento dell'Iva è fake news' : In autunno non ci saranno strappi con l'Europa e nemmeno aumenti dell'Iva. Il giorno dopo il super-vertice economico a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è il vicepremier ...

Manovra - Di Maio esclude strappi con l'ue e aumenti dell'iva : "Ieri abbiamo fatto il primo incontro con il presidente del Consiglio Conte e il ministro Tria per coordinare le prossime politiche pubbliche, non c'è bisogno di nessuno strappo con l'Unione europea ...

Manovra - Di Maio : 'no aumenti Iva o strappi con Ue - sì flat tax e reddito di cittadinanza : La legge di stabilità al centro del dibattito politico, con i dubbi sulle coperture per realizzare i provvedimenti-simbolo dell'esecutivo giallo-verde -

Manovra - Di Maio : 'Nessuno strappo con Ue. Aumento Iva? È fake news' | : Il vicepremier, dopo l'incontro con Conte e Tria: serve "dialogo decisivo e sincero per riuscire a ottenere delle cose". Due i problemi dell'Italia, per il ministro: l'emergenza tassazione e la ...

Manovra - Di Maio 'No strappi con l Ue e aumenti dell Iva' : ROMA. Per l'Italia sarà un'estate di tensione sui mercati, con le tensioni sullo spread che si sono già manifestate. E le voci che si rincorrono sulla Manovra, con i dissidi interni al governo e alla ...

Manovra - Di Maio : “Le emergenze in Italia sono tasse e povertà. Quindi avanti con flat tax e reddito di cittadinanza” : In Italia le emergenze sono “tasse e povertà“. Dopo giorni di discussioni su legge Mancino e razzismo che diventano mesi se il discorso si allarga alla questione immigrazione, Luigi Di Maio da Fabriano rimarca quali sono i “due grandi problemi” su cui il governo deve intervenire. E le ricette sono già pronte: da una parte la flat tax, dall’altra il reddito di cittadinanza, entrambe da avviare insieme nella legge di ...