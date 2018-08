Di Maio | ci sarà intesa con la Lega sulle grandi opere

Ilva : presidente della Provincia di Taranto e sindaci dell'area di crisi saranno a Roma Domani il confronto convocato dal ministro Di Maio. ... : ... guardando la realtà: ci sono 15mila famiglie, quelle dei lavoratori e c'è un'economia locale e nazionale che non possono continuare ad aspettare per conoscere qual è il futuro dello stabilimento ...

Luigi Di Maio non sarà ospite alla Festa dell’Unità nazionale a Ravenna : Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, ha fatto sapere che non parteciperà alla Festa nazionale dell’Unità che quest’anno si terrà dal 24 agosto al 10 settembre a Ravenna. Inizialmente Di Maio aveva The post Luigi Di Maio non sarà ospite alla Festa dell’Unità nazionale a Ravenna appeared first on Il Post.

Pd - Di Maio dà forfait : non sarà alla festa dell'Unità : Politica festa nazionale dell'Unità, la protesta social contro l'invito a Di Maio di GIOVANNA CASADIO

Rai - nomine governo : Salini ad - Foa presidente/ Ultime notizie : Di Maio esulta - Conte “Con loro sarà rilancio” : nomine Rai, Fabrizio Salini è il nuovo Amministratore delegato dell'azienda di Stato. Marcello Foa scelto come presidente. Presto bisognerà parlare dei direttori di rete(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:40:00 GMT)

Marcello Foa sarà il nuovo presidente della Rai e Fabrizio Salini il nuovo amministratore delegato - ha detto Luigi Di Maio : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ha scritto su Twitter che Marcello Foa sarà il nuovo presidente della Rai e Fabrizio Salini il nuovo amministratore delegato. Il presidente e l’amministratore delegato della Rai sono indicati per legge dal governo e The post Marcello Foa sarà il nuovo presidente della Rai e Fabrizio Salini il nuovo amministratore delegato, ha detto Luigi Di Maio appeared first on Il Post.

Se Ilva sarà un parco acquatico ora può deciderlo solo Di Maio : Roma. Dopo settimane di pressioni da parte del ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ArcelorMittal ha comunicato di accettare “tutte le richieste sostanziali e ulteriori impegni” del governo riguardo all’affitto degli impianti dell’Ilva per potere subentrare nella gestione rapidamente.

Dl dignità - Di Maio : 'Potenziamo il decreto - sarà 2.0' : "Abbiamo pronto un emendamento sui voucher e credo che nascerà un decreto dignità 2.0". Lo annuncia il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, spiegando che "potenzieremo quel dl perché ...

Cdp - c'è l'intesa : l'ad sarà Fabrizio Palermo - passa la linea di Di Maio Il racconto dei giorni di tensione : A sancirlo, un vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio, il ministro dell'economia Giovanni Tria e il sottosegretario alla presidenza ...

Marco Di Maio non sarà il candidato a sindaco di Forlì per il centrosinistra : ... se lo facessi vorrebbe dire che è finito per me il tempo di fare politica. Aiuterò il territorio dal Parlamento, come ho fatto negli anni passati e come credo di aver dimostrato che è possibile fare.

Di Maio contro il Ceta : 'Chi lo difende sarà rimosso'. Ma Tria frena : Di Maio si schiera contro il trattato di libero scambio Europa-Canada, Ceta , e minaccia la sospensione dei funzionari che lo difendono. ' Se anche uno solo dei funzionari italiani che rappresentano l'...

Di Maio : il Ceta in Aula sarà respinto : 16.18 Il vicepremier e ministro del Lavoro e del Mise,Di Maio,assicura che quando il Trattato di libero scambio tra Canada e Europa(Ceta)arriverà in Aula"per la ratifica, la maggioranza lo respingerà". Parlando all'Assemblea Coldiretti,fortemente critica sul Ceta,Di Maio ha aggiunto che "se anche uno solo dei funzionari che rappresentano l'Italia all' estero continuerà a difendere trattati scellerati come il Ceta sarà rimosso". Per ...

Di Maio contro il Ceta : 'Chi lo difende sarà rimosso'. Confindustria : 'Grave errore' : Di Maio si schiera contro il trattato di libero scambio Europa-Canada, Ceta , e minaccia la sospensione dei funzionari che lo difendono. ' Se anche uno solo dei funzionari italiani che rappresentano l'...

Di Maio boccia Ceta : se funzionari lo difenderanno saranno rimossi - : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo, all'assemblea di Coldiretti, sul trattato di libero scambio tra Canada e Ue : "Dovrà arrivare in Aula per la ratifica e questa maggioranza lo respingerà". ...

Di Maio : «No all'accordo con il Canada. Saranno rimossi i funzionari che lo difendono» : Intendiamoci: gli altri fanno il loro lavoro, siamo noi che dobbiamo difenderci e difendere l'Italia e l'economia italiana».