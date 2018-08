Decreto motovedette | Magi ' è incostituzionale | promuove i respingimenti Ma aspetto un

Migranti - il Pd si divide sul Decreto per le motovedette alla Libia. E riemergono le differenze sulla linea Minniti : Nel Pd non si vuole sconfessare la politica che fu di Minniti e quindi di aiuto della Libia, ma dall'altro non si può offrire sponda a Salvini. Per Leu invece, con Laura Boldrini in testa, il decreto ...

Libia - via libera del cdm al Decreto : motovedette e 1 - 4 milioni di aiuti : Via libera del cdm all'invio di motovedette in Libia. Il decreto prevede dieci motovedette, due unità navali da 27 metri, manutenzione e formazione del personale, come annunciato una settimana fa dal ...

Libia - via libera del cdm al Decreto : motovedette e 1 - 4 milioni di aiuti : Via libera del cdm all'invio di motovedette in Libia. Il decreto prevede dieci motovedette, due unità navali da 27 metri, manutenzione e formazione del personale, come annunciato una settimana fa dal ...

Libia - dopo i rinvii arriva il Decreto : motovedette e 1 - 4 milioni di aiuti : Via libera del cdm all'invio di motovedette in Libia. Il decreto prevede dieci motovedette, due unità navali da 27 metri, manutenzione e formazione del personale, come annunciato una settimana fa dal ...