Decreto Milleproroghe | slittano aumenti delle imposte sulle e-cig Più tempo per la

Milleproroghe e Decreto lavoro - oggi rush finale al Senato. Mini-fronda M5S sui vaccini : L'Aula di Palazzo Madama si appresta alla chiusura estiva e accelerando sui provvedimenti ancora all'esame. Lo slittamento di 12 mesi dell’obbligo vaccinale potrebbe umentare i voti in dissenso in casa M5S: i casi Fattori e Trizzino...

Vaccini - autocertificazione a scuola se slitta il Decreto Milleproroghe : Alla riapertura delle scuole, a settembre, i genitori dovranno presentare l 'autocertificazione delle avvenute vaccinazioni obbligatorie dei figli per nidi e materne se, come appare quasi certo, il ...

Decreto Milleproroghe "estivo" 2018 in Gazzetta : ... per l'acquisto di libri nonche' per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo, anche per l'acquisto di musica ...

Decreto Milleproroghe - cosa prevedono le norme approvate dal Consiglio dei ministri : Approvato dal Consiglio dei ministri il Decreto milleproroghe. Fra le misure previste, il rinvio di sei mesi della piena applicazione della riforma della banche di credito cooperativo. In attesa di una nuova riforma, spostata poi l'entrata in vigore delle norme sulle intercettazioni. Confermato il Bonus cultura per i 18enni.Continua a leggere

Governo : i contenuti del Decreto ‘milleproroghe’ (2) : (AdnKronos) – Giustizia. Al fine di completare le complesse misure organizzative in atto per l’attuazione delle nuove norme in materia di intercettazioni, introdotte dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, anche relativamente all’individuazione e all’adeguamento dei locali idonei per le cosiddette ‘sale di ascolto”, alla predisposizione di apparati elettronici e digitali e all’adeguamento ...

Governo : i contenuti del Decreto ‘milleproroghe’ (3) : (AdnKronos) – Infrastrutture. Si prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del termine entro cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) deve individuare le modalità di impiego delle economie derivanti dai finanziamenti dei programmi di edilizia scolastica. Istruzione e università Per consentire il regolare avvio dell’anno scolastico 2018/2019 nel sistema della formazione italiana nel mondo, assicurando la ...

Governo : i contenuti del Decreto ‘milleproroghe’ (4) : (AdnKronos) – Salute Si consente, anche per l’anno 2018, l’utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, secondo la proposta di riparto delle risorse finanziarie per l’anno 2018 della Conferenza delle Regioni e province autonome. Inoltre, allo scopo di salvaguardare la partecipazione di investimenti ...

Governo : i contenuti del Decreto ‘milleproroghe’ (5) : (AdnKronos) – Al fine di consentire la compiuta realizzazione e consegna delle opere per l’Universiade di Napoli del 2019, si proroga il termine ultimo di realizzazione delle stesse al 30 maggio 2019. Inoltre, si individua ex lege nel Direttore dell’Agenzia regionale Universiade 2019 il Commissario straordinario per la realizzazione dell’evento. Banche popolari e gruppi bancari cooperativi. Le disposizioni prorogano ...

Governo : i contenuti del Decreto ‘milleproroghe’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto legge, il cosiddetto ‘milleproroghe’, che introduce disposizioni urgenti per la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative. Il decreto interviene, tra l’altro, in questi ambiti. Enti territoriali. Si confermano per tutto il 2018 le disposizioni concernenti le modalità di ...

Governo - ok al Decreto Milleproroghe. Proroga della riforma delle Bcc di 180 giorni : “Rafforzato legame con territorio” : Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Milleproroghe, che contiene lo slittamento – con una Proroga di 180 giorni – “del termine della piena efficacia della riforma del credito cooperativo”. Le nuove misure riguarderanno anche le banche popolari. “Non solo una Proroga per consentire agli operatori di stare al passo con tutti gli adempimenti richiesti anche per le banche popolari – dice il presidente del ...

Decreto Milleproroghe - ok del Governo : da intercettazioni a credito cooperativo : Il Decreto milleproroghe estivo, arrivato sul tavolo del Consigli dei ministri alle ore 12 di oggi, con 24 ore di ritardo rispetto alle previsioni, è stato approvato dal Governo. All’ordine del giorno i contenuti del Decreto: dal rinvio della riforma delle intercettazioni all’Isee precompilato, dalla proroga del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale all’edilizia scolastica. Sono questi alcuni dei contenuti in una bozza di dl ...

Governo : approvati Decreto Milleproroghe e slittamento riforma intercettazioni : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Milleproroghe e ha prorogato il termine per l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe ...