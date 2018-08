Decreto dignità | ecco quanti danni può fare

Decreto dignità al rush finale. I timori dei mercati per il bilancio italiano : Banca d'Italia: 'Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia' 'L'economia italiana in breve'. - 8.45. Parigi. Produzione industriale a giugno in Francia. - 10. Roma. L'Istat ...

Di Maio difende il Decreto dignità : “Sulla pelle dei giovani non si lucra più” : Dopo il primo via libera del Parlamento sul decreto Dignità e il contemporaneo addio di Foodora all'Italia, continuano le polemiche politiche, ma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ribatte: "Vogliono darmi colpe che non ho, con il decreto diciamo che sulla pelle dei giovani non si può più lucrare".Continua a leggere

SONDAGGI POLITICI/ Decreto dignità M5s - rinnovi a rischio per 6 contratti su 10 : SONDAGGI Elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: gli italiani sono razzisti? La paura per gli immigrati e il 15% che lo ammette senza problemi(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 14:00:00 GMT)

La grande illusione del Decreto dignità : Se l'economia non tira a sufficienza. Se l''esercito di riserva', misurato dal numero dei disoccupati, preme sugli stessi occupati. Se questa è la realtà italiana, ben difficilmente l'imperio della ...

"Caro Di Maio - grazie al suo Decreto dignità ora sono disoccupato" : Un tweet di un giovane torinese scatena il dibattito. Il ragazzo afferma di essere una delle prime vittime del decreto...

Macao replica al M5s : 'Rispettiamo il Decreto dignità' : L'azienda già vicina alla Reggiana di Mike Piazza negli scorsi anni non potrà essere tra gli sponsor della nuova società

"Disoccupato grazie al Decreto dignità" - tweet infiamma la Rete : Ha scritto che diventerà disoccupato anche grazie al decreto dignità e il suo tweet, rilanciato da diversi media, è diventato un caso . Il primo ad esserne stupito è proprio il diretto interessato, ...

«Disoccupato per il Decreto dignità» - il tweet del giovane che divide il web : Simone afferma di essere una delle prime vittime del decreto approvato giovedì alla Camera e si rivolge al ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio

Decreto dignità : oltre 700 emendamenti presentanti nelle commissioni del Senato : Sono più di 700 gli emendamenti al Decreto Dignità presentati alle commissioni Finanze e Lavoro del Senato entro il termine fissato alle 11 di oggi. Le commissioni sono convocate per le 15,30. Il ...

Decreto dignità : oltre 700 emendamenti presentanti nelle commissioni del Senato : Sono più di 700 gli emendamenti al Decreto Dignità presentati alle commissioni Finanze e Lavoro del Senato entro il termine fissato alle 11 di oggi. Le commissioni sono convocate per le 15,30. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è atteso in Aula a Palazzo Madama per lunedì.

Decreto dignità approvato alla Camera : ecco tutte le novità : Non è stata una giornata facile, sono volati stracci e accuse da parte delle opposizioni, ma alla fine la maggioranza è riuscita a strappare il voto di approvazione del discusso Decreto dignità, che così ha avuto il via libera definitivo. L’Aula ha approvato il Decreto con 312 sì, 190 no e 1 astenuto e ora la passa al Senato, che prenderà in esame il testo. Consulta lo Speciale sul Decreto dignità Molte conferme e anche novità, compresa ...

Decreto dignità in Senato : Di Maio pensa alla fiducia : Il Decreto dignità sbarca in Senato per il via libera definitivo, dopo l'ok della Camera dei Deputati. Il Decreto, che ieri ha avuto anche la benedizione del ministro dell'Interno Matteo Salvini 'le ...

Decreto DIGNITÀ/ L'imprenditore : flessibilità - un errore che porterà più disoccupazione : Il DECRETO DIGNITÀ è stato approvato dalla Camera. Ancora fa discutere la parte relativa ai contratti di lavoro. Ecco cosa ne pensa L'imprenditore DAVIDE POSSI(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 06:07:00 GMT)CONSIGLI NON RICHIESTI/ Come attrezzarsi, durante le vacanze, per trovare lavoro, di G. SpanevelloDECRETO DIGNITÀ/ Perché per i contratti a termine non si danno più soldi al lavoratore?, di L. Degan

Decreto dignità - ok della Camera - decreto passa al Senato. Contratti - giochi - voucher - Ecco le MISURE : Il decreto dignità ha ottenuto il via libera dell'Aula della Camera. L'assemblea di Montecitorio ha approvato il provvedimento con 312 sì, 190 no e 1 astenuto . Il testo passa ora in seconda lettura ...