Dead Cells - recensione

Alle 18 in diretta con l'ispiratissimo Dead Cells : Agosto è un mese ricco di potenziali gemme nascoste da non sottovalutare e una delle prime produzioni di questo tipo debutterà sul mercato proprio nella giornata di domani, 7 agosto. Dead Cells è in arrivo su PC, PS4, Switch e Xbox One e con una uscita così imminente non potevamo di certo non dedicare una live al titolo sviluppato da Motion Twin.Ma che cos'è esattamente Dead Cells? Si tratta di un interessante mix di generi e di ispirazioni che ...

Dead Cells riceve un imperdibile trailer animato a pochi giorni dal lancio : Per festeggiare la sua imminente uscita, Motion Twin ha pubblicato oggi un trailer di lancio animato per Dead Cells piuttosto diverso da quelli a cui siamo abituati.Nel video possiamo ammirare il protagonista che affronta i nemici non in fantastiche ed esplosive sequenze di gameplay, ma in un divertente e affascinate trailer animato che riesce a strappare più di un sorriso. Se state aspettando pazientemente la release del gioco non potete ...

Gli sviluppatori di Dead Cells raccontano la loro formula per il successo : ogni membro dello studio è pagato allo stesso modo : Dead Cells si appresta a lasciare l'accesso anticipato di Steam su PC e ad arrivare su console il prossimo 7 agosto, in una release molto attesa dai fan che hanno saputo apprezzare il lavoro compiuto dal piccolo team indipendente di Bordeaux, Motion Twin.Uno dei membri dello studio, il game designer Sébastien Bénard, ha potuto parlare delle peculiari dinamiche interne del team in una intervista concessa a Kotaku, spiegando le ragioni del ...

Dead Cells ha finalmente una data d'uscita : Solo qualche giorno fa vi avevamo presentato le edizioni fisiche di Dead Cells, l'apprezzato Metroidvania attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam che si appresta ad affrontare una pubblicazione vera e propria per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.Nonostante il gioco non avesse ancora una data d'uscita ufficiale, queste edizioni erano messe a listino per l'agosto del 2018 e in molti pensavano che il mese estivo avrebbe segnato ...