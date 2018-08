De Luca alla festa della mozzarella | Ambrosca stende tappeto rosso

(Di lunedì 6 agosto 2018) ... infatti vi è una "nuova concezione dell'evento" che " come hanno spiegato gli organizzatori " propone "non solo spettacoli, che resteranno sempre a livelli importanti, ma anche percorsi ...

La 'Vespa Venice' di Luca Moretto si distingue alla Mostra dei Musei civici veneziani : E' agile, aggraziata, colorata e graffiante. La Vespa Venice dell'artista veneto Luca Moretto ha conquistato la sua sfera d'attenzione alla Mostra Motocicletta, l'Architettura della velocita' che si è inaugurata lo scorso giugno e restera' aperta fino al 28 ottobre 2018 [VIDEO]. L'iniziativa è dei Musei civici veneziani mentre l'allestimento è collocato nel complesso architettonico ottocentesco di Forte Marghera Mestre. La Vespa Venice è giunta ... : E' agile, aggraziata, colorata e graffiante. La Vespa Venice dell'artista venetoha conquistato la sua sfera d'attenzioneMotocicletta, l'Architettura della velocita' che si è inaugurata lo scorso giugno e restera' aperta fino al 28 ottobre 2018 [VIDEO]. L'iniziativa è deimentre l'allestimento è collocato nel complesso architettonico ottocentesco di Forte Marghera Mestre. La Vespa Venice è giunta ...

Moto2 - GP Repubblica Ceca 2018 : Miguel Oliveira regola Luca Marini e Francesco Bagnaia e sale in vetta alla classifica iridata : Il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) vince uno spettacolare Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della Moto2 dopo una bellissima battaglia con gli italiani e, non ultimo, si porta in vetta alla classifica generale per la prima volta in questo campionato. Un weekend perfetto per il lusitano che oggi ha saputo lottare gomito a gomito fino all’ultima curva per avere la meglio di un coriaceo Luca Marini (Sky Racing VR46) che, ... : Il portoghese(Red Bull KTM Ajo) vince uno spettacolare Gran Premio delladelladopo una bellissima battaglia con gli italiani e, non ultimo, si porta ingenerale per la prima volta in questo campionato. Un weekend perfetto per il lusitano che oggi ha saputo lottare gomito a gomito fino all’ultima curva per avere la meglio di un coriaceo(Sky Racing VR46) che, ...

Varese - Omaggio a Jannacci con Luca Maciachini alla Festa dell'Unità : Tra i suoi spettacoli "VIRGILIO E' BallaBILE" , 2003, trasmesso anche dalla Radio Svizzera Italiana, , "SEMAFORO ROSSO" , 2004, , "OMERO JAZZ & BLUES" , 2009, "GIORGIO AMBROSOLI" , 2011,premio "... : Tra i suoi spettacoli "VIRGILIO E' BBILE" , 2003, trasmesso anche dRadio Svizzera Italiana, , "SEMAFORO ROSSO" , 2004, , "OMERO JAZZ & BLUES" , 2009, "GIORGIO AMBROSOLI" , 2011,premio "...

GianLuca Vacchi alla conquista dei follower in tacchi a spillo (FOTO) : Siparietto sexy in costume da bagno: ancheggia con la fidanzata Come ai vecchi tempi, Gianluca Vacchi torna a ballare sui tacchi e lancia stacchetti estivi con la fidanzata. Da quando lui e Giorgia Gabriele si erano lasciati, i siparietti di danza a due, sensuali e improbabili, erano spariti. In veste di dj, – Vacchi postava le sue serate pazze in giro per il mondo, ma ora finalmente torna a conquistare i follower con le sue esibizioni ... : Siparietto sexy in costume da bagno: ancheggia con la fidanzata Come ai vecchi tempi,torna a bre suie lancia stacchetti estivi con la fidanzata. Da quando lui e Giorgia Gabriele si erano lasciati, i siparietti di danza a due, sensuali e improbabili, erano spariti. In veste di dj, –postava le sue serate pazze in giro per il mondo, ma ora finalmente torna are icon le sue esibizioni ...

Allarme De Luca : sui rifiuti rischiamo un?altra emergenza : I rifiuti accumulati per strada. Gli incendi dei centri di stoccaggio e gli Stir saturi che fanno riaprire vecchie aree di stoccaggio. Uno scenario che riporta all?incubo dell?emergenza... : I rifiuti accumulati per strada. Gli incendi dei centri di stoccaggio e gli Stir saturi che fanno riaprire vecchie aree di stoccaggio. Uno scenario che riporta all?incubo dell?...