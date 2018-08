de Blob Switch - recensione

eurogamer

(Di lunedì 6 agosto 2018) Non è facile identificare a quale genere appartenga de. Potremmo tagliare la testa al toro ed etichettarlo semplicemente come un platform tridimensionale. In fondo, saltare di qua e di là da un palazzo all'altro è la principale occupazione del protagonista. Molti preferiscono spostare l'attenzione sulle particolari meccaniche di colorazione degli ambienti, chiamando in causa quei puzzle game più votati all'azione. La verità sta probabilmente nel mezzo, ma nonostante i tentativi passati e presenti di ingabbiarlo all'interno di una categoria, deha trovato sempre il modo di evadere grazie alla sua dirompente originalità.Originale però non significa perfetto. Il titolo sviluppato da Blue Tongue, riproposto su Nintendoa dieci anni di distanza dalla sua prima apparizione, si porta dietro i tanti difetti che avevamo riscontrato provando la versione per Wii. Difetti che poi, ...