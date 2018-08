ilgossip

: Dalla Ferragni alla Nargi: le conchiglie trendy dell'estate 2018! - Ilgossipitalia : Dalla Ferragni alla Nargi: le conchiglie trendy dell'estate 2018! - ilcosti : @emrato @fanpage Fedez non se lo caga più manco la madre, lui da furbo si farà mantenere dalla Ferragni - LaDeny_ : @creTania_ Tania ogni giorno nel mio negozio vengono a chiedermi se li abbiamo solo perché indossati dalla Ferragni! -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Conciglie su collane, orecchini o cavigliere, per sentirsi con il mare addosso E’ ufficiale: impazza la moda della conchiglia. Molte di voi se n’erano già accorte, alcune hanno già espresso pareri negativi, è inutile chiedersi il perché: il binomio estate-mare torna preponderante nel nostro guardaroba e quest’anno si è materializzato nel simbolo “conchiglia”. Prese in una bancarella o in gioielleria non importa: se volete essere fashion è l’acquisto che dovete fare. Lette pendono dai lobi di Costanza Caracciolo e decorano anche il suo collo. Così come quello della “collega” velina e adesso sua grande amica Federica, che ne ha presa una anche per la figlia Sofia.Rosacipria al collo di Stella Bossari, la figlia di Filippa Lagerback,caviglia per Ivana Mrazova,praticamente ovunque per Chiara. La influencer ha sdoganato ...