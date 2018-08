Dal 9 al 17 agosto tanta musica al Ferragosto Sannazzareno

Festa del Bocconcino - Dal 17 al 19 agosto la XXVI edizione ad Eboli. : Intorno a questo prodotto si muove una grande economia e si tratta del prodotto tipico della nostra terra che racconta la storia del territorio. Anche per questo stiamo mettendo in piedi nuove forme ...

Temptation Island - puntata 6 agosto : diretta Dalle 21 : 15 : Questa sera in prima serata su Canale 5, Temptation Island conclude ufficialmente la sua sesta edizione. Per il gran finale il programma ripercorre il suo viaggio con un Best of in cui si racconteranno le avventure delle sei coppie del reality show partito lo scorso 9 luglio 2018.A raccontare le tappe fondamentali dell'esperienza durata 21 giorni, sarà Filippo Biscigliaprosegui la letturaTemptation Island, puntata 6 agosto: diretta dalle ...

Now TV Sport in HD Dal 18 agosto. Ufficiale : Fino ad oggi solo i canali legati a intrattenimento, serie TV e cinema erano in alta definizione, scelta non certo tecnica ma politica e commerciale: l'HD su Now TV avrebbe reso l'offerta in ...

Musica Dall’8 agosto a Castellaneta con Meeting of Friends Summer 2018 : Castellaneta. Anche questa estate Castellaneta si arricchisce con nuove situazioni Musicali: l’ormai classico appuntamento con “Meeting of Friends Summer”, giunto

Smaltimento dei rifiuti elettronici - cosa cambia Dal 15 agosto : Il prossimo 15 agosto entra in vigore la normativa sullo Smaltimento Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche): i prodotti che rientrano in questa categoria sono molti e l’elenco include anche le carte di credito con chip, le biciclette elettriche, prese multiple, cancelli e tende automatizzati, serrature elettriche, cavi e stufe a pellet. Secondo il nuovo sistema, gli adempimenti della normativa Raee riguarderanno in ...

"LE NOTTI DEL MITO" - VII EDIZIONE. A KAL'S - L'ARCHEODROMO DEL SALENTO A CAPRARICA : Dal 9 AL 13 AGOSTO LA SUGGESTIVA RIEVOCAZIONE STORICA : Tommy, baby musicista prodigio, originario di Lizzanello, a dieci anni è già un talento dotato di una grande maturità, che con la sua arte sta facendo viaggiare il nome del SALENTO in tutto il mondo; ...

Cinque fantastiche serate per gli eventi dell'agosto verbanese - Dal 10 al 14 agosto : capodanno hawayano - cena sotto le stelle - fuochi d'... : Ha ricevuto numerosi premi internazionali per i suoi spettacoli e dal 2011 è Direttore Artistico di Gardaland, . Inoltre a tarda serata la musica di Vasco Rossi con la band Deviazioni Spappolate , ...

"Tutti su per terra" a Celle Ligure Dall'8 al 19 agosto : La cooperativa sociale Bottega della Solidarietà propone un nuovo grande evento nel pieno dell'estate a Celle Ligure: 12 giorni di proposte culturali, educative, ludiche, commerciali e d'...

Tennis - Ranking ATP (6 agosto) : Rafael NaDal resta al comando - Fabio Fognini sale in 14ma posizione : Un solo cambiamento nella top 10 del Ranking ATP aggiornato a lunedì 6 agosto. Infatti Grigor Dimitrov supera Kevin Anderson e si porta in quinta posizione. Tutto invariato invece al vertice, con Rafael Nadal che resta al comando con 9,310 punti, oltre 2000 di vantaggio su Roger Federer. Terzo sempre Alexander Zverev, seguito da Juan Martin Del Potro. Ranking ATP (TOP TEN): 1 ESP Rafael Nadal 9310 2 SUI Roger Federer 7080 3 GER Alexander ...

UMIDIGI Z2 Pro sarà in pre-ordine Dal 13 agosto - anche su GearBest : Dopo aver lanciato la versione base qualche tempo fa, UMIDIGI si prepara a lanciare la versione top di UMIDIGI Z2 e quindi molto presto UMIDIGI Z2 Pro sarà disponibile all'acquisto. L'articolo UMIDIGI Z2 Pro sarà in pre-ordine dal 13 agosto, anche su GearBest proviene da TuttoAndroid.

Dal 24 al 28 agosto grande festa a Cussanio : imperdibili gli spettacoli pirotecnici : Dal 24 al 28 agosto festeggiamenti in onore della Madonna della Cintura a Cussanio di Fossano. imperdibili gli spettacoli pirotecnici. VENERDÌ 24 agosto 2018 Ore 20.30 - Preghiera in piazza per l'inizio della festa e benedizione alla Frazione di Cussanio. SABATO 25 agosto 2018 Ore 14.30 / 21.00 - 2° Torneo di ...

Beautiful in ferie Dal 6 agosto : ecco quando torna in onda la soap : Beautiful non va in onda lunedì 6 agosto 2018: quando torna su Canale 5 Come di consueto, Mediaset ha deciso di mandare in ferie Beautiful. La soap si ferma per due settimane: non andrà in onda su Canale 5 da lunedì 6 agosto a venerdì 18 agosto. Dunque, le avventure di Steffy, Liam e tutta […] L'articolo Beautiful in ferie dal 6 agosto: ecco quando torna in onda la soap proviene da Gossip e Tv.

'Cinema intorno al Vesuvio' : i film in programma Dal 6 al 15 agosto : Per esercitarsi, ogni tanto organizza degli spettacoli di cabaret nei piccoli locali della zona, ma riscuote sempre poco successo. Per fortuna c'è Francesca , Marika Costabile, , la sua fidanzata, ...