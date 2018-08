Da femminista ora fa il sessista L' Espresso sculaccia le donne

ilgiornale

: Da 'Il Giornale' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - bernascon8paolo : RT @francescatrank: «Vorrei che si compisse una vera e propria “rivoluzione femminista”, ma perché questo accada le donne devono alzare la… - PillaPaladini : RT @francescatrank: «Vorrei che si compisse una vera e propria “rivoluzione femminista”, ma perché questo accada le donne devono alzare la… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Solo un mese fa, era il 10 luglio, L"online pubblicava un intervento accorato di Laura Boldrini, regina e simbolo di tutte le femministe moderne. Il solito affondo contro il neonato governo gialloverde, non solo "spostato a destra" ma anche senza vergogna nell"avere "su 63 membri solo 11 sono". Che maschilisti.Non è un mistero l"attenzione riservata da L"al mondoe le critiche verso il "machismo" della destra. Basta una rapida ricerca online per trovare articoli dai titoli più disparati. Si va da "Siamo tutti sessisti, lo prova un test" fino a "oggetti erotici. Viaggio negli spot che dovrebbero offendere tutti". Il 17 luglio dell"anno scorso, non un secolo fa, la copertina scelta dal direttore mostrava una scarpa da uomo sopra la provocatoria scritta "Tremate, tremate i maschi son tornati". Sottotitolo: "Discriminazione, autoritarismo, violenza ...