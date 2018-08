Courmayeur | frana travolge auto in Val Ferret | muore turista milanese | dispersa la moglie

Courmayeur - frana travolge auto in Val Ferret : un morto : Un centro per sfollati è stato allestito al Forum Sport Center di Dolonne. Nelle stesse ore il maltempo ha provocato una frana a Orsières, Svizzera,, dove è stata chiusa nei due sensi di marcia la ...

