“Costano troppo” | il Viminale sta bloccando i nuovi progetti Sprar per i migranti

(Di lunedì 6 agosto 2018) A luglio il Ministero guidato da Matteo Salvini avrebbe dovuto approvare decine di, ma la scadenza è saltata senza motivazioni ufficiali. Protesta l'Arci: "Stanno creando ostacoli alle attività di integrazione dei. Enti locali e Terzo Settore non ce la fanno più ad anticipare."Decine diper l’accoglienza e l’integrazione disono stati bloccati dal Ministero dell’Interno. La motivazione, comunicata a mezza bocca dai tecnici del Ministero ai soggetti gestori è la mancanza di liquidità. Tuttavia, la paura di molti è che il sistema di accoglienza sia stato bloccato per destinare sempre meno risorse a favore dei. La scadenza di luglio per l’approvazione diè saltata e non è chiaro se e quando igià predisposti da numerosi enti locali potranno partire. La preoccupazione è che il Ministero dell’Interno abbia messo in atto, alla chetichella, un vero e proprio blocco giustificando quella che sembra essere una scelta politica con motivazioni squisitamente tecniche.