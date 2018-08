Così Di Maio - sul "decreto dignità" - abolisce di fatto il bicamerlaismo : C'era un tempo l'inviolabile sacralità del bicameralismo. Quello che andava preservato dall'"attentato alla democrazia" ideato da Matteo Renzi e dalla perfida Jp Morgan, quello che, benedetto, consentiva a deputati e senatori di lavorare con calma e serenità ed evitare gli errori dettati dall'eccess

Luigi Di Maio - le aziende fuggono dall'Italia per il decreto Dignità e lui si difende Così : 'Non è colpa mia' : Se Foodora lascia l'Italia non è colpa mia. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio nega che ci sia il decreto Dignità , che fissa regole più rigide sui contratti a tempo ...

Ilva - ArcelorMittal a Di Maio : "Proposta che dà futuro"/ Sindacati : "Non si fa Così una trattativa" : Ilva, ArcelorMittal a Di Maio: "Proposta che dà futuro". Sindacati: "Non si fa così una trattativa". Le ultime notizie sull'incontro.

Ilva - ArcelorMittal a Di Maio : “Proposta che dà futuro”/ Sindacati : “Non si fa Così una trattativa” : Ilva, ArcelorMittal a Di Maio: “Proposta che dà futuro”. Sindacati attaccano il ministro dello Sviluppo economico: “Non si fa così una trattativa”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:31:00 GMT)

Decreto dignità - Matteo Renzi : “Così Di Maio mette a rischio le imprese e i posti di lavoro” : Il senatore Matteo Renzi ha attaccato il vicepremier Di Maio: "Lo chiamano dignità ma è un Decreto disoccupazione. A me non interessa l'eredità del mio governo: a me interessano i posti di lavoro. E Di Maio mette in difficoltà le imprese creando incertezza".Continua a leggere

Di Maio - che successo il dl dignità Così è nato un leader di governo : Continua l'esponenziale crescita di Di Maio. Dal taglio ai vitalizi alle posizioni nette e decise su banche, Confindustria e Regioni. Il leader del M5s è sempre più un uomo di governo Segui su affaritaliani.it

Dl dignità - che successo Di Maio Così è nato un leader di governo : Continua l'esponenziale crescita di Di Maio. Dal taglio ai vitalizi alle posizioni nette e decise su banche, Confindustria e Regioni. Il leader del M5s è sempre più un uomo di governo Segui su affaritaliani.it

Economia - Di Maio vuole GiorgettiCosì libera il posto a Palazzo Chigi : Si fa strada un'ipotesi suggestiva: Giancarlo Giorgetti al posto di Tria liberando così il fondamentale posto di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che andrebbe a un pentastellato. Ma Salvini... Segui su affaritaliani.it

Economia - Di Maio vuole GiorgettiCosì libera posto a Palazzo Chigi : Si fa strada un'ipotesi suggestiva: Giancarlo Giorgetti al posto di Tria liberando così il fondamentale posto di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che andrebbe a un pentastellato. Ma Salvini... Segui su affaritaliani.it

Aric - proroghe collaboratori con tre mesi di anticipo : Così D'Alfonso sfida Luigi Di Maio : ... Roberta Di Biase, già ex consigliere del cda della Saga e sorella di Vittorio Di Biase, responsabile del Genio civile, laureata in Economia e Commercio e compenso lordo di 35 mila euro, l'avvocato ...

Sparisce la tassa sulle badanti. Così la Lega ha stravolto - senza dirlo - il decreto Di Maio : Ma se fosse rimasto identico al testo originario i viceministri M5s e Lega nei ministeri del Lavoro e dell'Economia, i presidenti e i vicepresidenti delle rispettive commissioni, non avrebbero fatto ...

[L'inchiesta] Così la Lega ha stravolto - senza dirlo - il decreto Dignità del ministro Di Maio : Ma se fosse rimasto identico al testo originario i viceministri M5s e Lega nei ministeri del Lavoro e dell'Economia, i presidenti e i vicepresidenti delle rispettive commissioni, non avrebbero fatto ...

Silvio Berlusconi scatenato : 'Luigi Di Maio? Ammazza l'Italia. Matteo Salvini? Non può governare Così' : Silvio Berlusconi , come annunciato da diversi retroscena di stampa , passa all'attacco, durissimo, del governo. Nel mirino c'è in primis il M5s, ma anche i messaggi a Matteo Salvini sono chiarissimi, ...

Così Di Maio danneggia imprenditori e lavoratori : Niente di più lontano dalla vita delle imprese, che invano hanno cercato in questi anni di far capire a sindacati e politica, che datori e lavoratori sono dalla stessa parte. E senza i primi, ...