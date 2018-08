Cosa si sa dell' incidente nel foggiano in cui sono morti 12 braccianti extracomunitari

Choc a Milano - ragazzo precipita dal nono piano di un palazzo. Immediato l’intervento dei soccorritori : Cosa scoprono sul luogo della tragedia : Una giornata da dimenticare per l’intera città di Milano e per tutta l’Italia. Dopo i fatti gravissimi degli incidenti stradali che hanno causato molti morti in diverse regioni, adesso arriva anche la notizia di un ragazzo di 29 anni che è morto dopo essere precipitato da un palazzo in via Borgogna, a Milano. La tragedia, secondo quanto riporta l’Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuta attorno alle 13, quando al ...

Esplosione A14 Bologna - Cosa fare : tutte le indicazioni della polizia stradale : Disagi e traffico in tilt lungo l'autostrada A14, all'altezza di Bologna Borgo Panigale: ecco tutte le indicazione della polizia stradale per chi deve compiere lunghi viaggi o spostamenti urbani.Continua a leggere

Cosa sappiamo finora dell'incidente sulla A14 : Momenti drammatici oggi pomeriggio sull'A14. Un tamponamento multiplo ha provocato l'incendio di un tir che trasportava una cisterna carica di Gpl. L'incidente è avvenuto alle 14.40 sul raccordo autostradale Bologna-Casalecchio, all'altezza di Borgo Panigale. Pesante il bilancio, ancora provvisorio, delle vittime. La Prefettura di Bologna, dove è in corso il Centro di coordinamento dei soccorsi, ha confermato ...

Inferno in autostrada - Cosa è successo a Bologna : le cause dell’esplosione sull’A14 : Decine di auto esplose, colonna di fumo visibile da tutta la città. Il ponte autostradale del raccordo A1-A14 di Casalecchio è parzialmente crollato. Ci sono due morti e quasi settanta feriti. L’autocisterna che ha impattato contro un camion bisarca stava trasportando gpl.Continua a leggere

Cosa rimane delle Olimpiadi a dieci anni da Pechino 2008 : L'8 Agosto 2008, alle 8:08 di sera – in omaggio a una vecchia superstizione cinese secondo cui il numero otto porta fortuna – sono state inaugurate le Olimpiadi di Pechino, le prime a essere disputate in Cina. La cerimonia di apertura è costata 4 miliardi di dollari, a cui vanno aggiunte le spese mi

L'ansia delle mamme dei bimbi "a rischio" : "Cosa succederà adesso ai nostri figli?" : Il torrido agosto mette i brividi a migliaia di mamme e papà di bambini immunodepressi. Tra una manciata di settimane riaprono scuole e asili e molti bambini senza vaccinazione potranno liberamente ...

Vaccini - Salvini : “Educare e non obbligare”/Cosa cambia dopo l'approvazione dell'emendamento : Vaccini, ministro Grillo: "Nessun passo indietro su obbligo". Ultime notizie, l'appello dell'Ordine dei Medici al Parlamento, bagarre politica su rinvio(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 23:28:00 GMT)

Venezuela - Cosa sappiamo dell'attentato al presidente Maduro : ... dopo che giorni fa il Partito socialista unito del Venezuela , Psuv, 'aveva illustrato le priorità per risollevare l'economia nazionale'. 'Consideriamo categoricamente inaccettabile conclude il ...

MotoGp – Dovizioso - la vittoria di Brno e l’ignoranza della gente : “strategia a sensazione - ecco Cosa dico alla gente che commenta sui social” : Andrea Dovizioso tra soddisfazione e ‘rimproveri’: le parole del ducatista dopo la fantastica vittoria di oggi al Gp della Repubblica Ceca Preziosissima vittoria di Andrea Dovizioso, oggi a Brno: il forlivese della Ducati è stato protagonista di un weekend da favola, conquistato la pole position del Gp della Repubblica Ceca e un importantissimo successo, oggi, a Brno. Importante balzo in classifica piloti per Dovizioso, che ...

Matteo Salvini : 'Cosa penso davvero di Vladimir Putin e della Russia' : Una lunga intervista. A un giornale che non è solito trattarlo coi guanti di velluto. E infatti, Il Foglio incalza a lungo, in una chiacchierata faccia a faccia Matteo Salvini sui suoi rapporti con la ...

Chievo - nuovo deferimento : ecco Cosa rischia il club di Campedelli : Il Chievo ha tirato un sospiro di sollievo dopo la sentenza per il caso plusvalenze fittizie ma adesso è stato deferito nuovamente. Il procuratore federale e il procuratore federale aggiunto, “espletata l’attivita’ istruttoria in sede disciplinare, esaminati gli atti del procedimento, a seguito della decisione del Tribunale Federale Nazionale (pubblicata con C.U. n. 10/TFN del 25 luglio 2018) con la quale ha, tra ...

Gratta e Vinci - Cosa cambia per chi li compra. La decisione è delle ultime ore : Tanti gli italiani che ancora oggi cedono di tanto in tanto alla tentazione di comprare un Gratta e Vinci fortunato sperando nel più classico dei colpi di fortuna, possibilmente di quelli capaci di cambiare la vita una volta per sempre. E numerosi anche quelli che, quando ne hanno l’occasione, decidono di infilare qualche monetina nella slot machine di turno sperando di vedersene restituire molte di più. Una tendenza che si troverà ...

Le Verità Nascoste/ Anticipazioni 3 agosto - Cosa ne sarà della finta Paula? (finale di stagione) : Le Verità Nascoste, Anticipazioni ultima puntta 3 agosto 2018: Fernando rivela che cosa è accaduto alla vera Paula, in seguito all'arresto. Finale di stagione(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 14:05:00 GMT)

Dieta della fame nervosa per dimagrire : ecco Cosa si mangia : La Dieta della fame nervosa e' dedicata a chi soffre di questi attacchi e non riesce a dimagrire. ecco cosa si mangia e gli alimenti da preferire.