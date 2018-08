Coraggio Fatti Ammazzare film stasera in tv 6 agosto | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: RT @occhioallospot: Stupro di gruppo a opera di due minorenni di Piacenza. Le due ragazze vittime hanno trovato il coraggio di raccontare l… - SaraCoruzzi : RT @occhioallospot: Stupro di gruppo a opera di due minorenni di Piacenza. Le due ragazze vittime hanno trovato il coraggio di raccontare l… -

(Di lunedì 6 agosto 2018)è ilin tv lunedì 62018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:14 circa. La pellicola è scritta, diretta ed interpretata da Clint Eastwood ed ha come protagonisti anche Sondra Locke e Bradford Dillman. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Sudden Impact GENERE: Poliziesco ANNO: 1983 REGIA: Clint Eastwood CAST: Clint Eastwood, Sondra Locke, Bradford Dillman DURATA: 118 Minutiin tv:Jennifer ha deciso di giustiziare gli uomini che dieci anni prima hanno violentato lei e la sorella (che da allora è ricoverata in una clinica psichiatrica). L’ispettore Callaghan, incaricato del caso, dopo essere arrivato a sbrogliare la matassa ...