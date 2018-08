Coppa Italia | Lecce-Feralpisalò Liverani | ' Condizione non ottimale'

Tennis - Corrado Barazzutti : “Sogno una grande Coppa Davis - l’Italia fa paura” : Un momento magico per il Tennis italiano, con quattro tornei vinti in tre settimane da tre giocatori diversi. A iniziare questa striscia è stato Fabio Fognini a Bastad, che poi si è ripetuto questo fine settimana a Los Cabos. Hanno poi messo la firma anche Marco Cecchinato a Umago e Matteo Berrettini a Gstaad. Di questi risultati può essere molto felice Corrado Barazzutti, capitano di Coppa Davis, che ha così commentato questo momento alla ...

Video/ Foggia Catania - 1-3 - : highlights e gol della partita - Coppa Italia - 2° turno - : Video Foggia Catania , 1-3, : highlights e gol della partita valida per la Coppa Italia, 2° turno eliminatorio. Colpaccio in Puglia per i siciliani.

Il Ravenna inizia la stagione nel modo migliore superando il Rimini in Coppa Italia : Ravenna-Rimini 1-0 Ravenna , 4-3-3, : Venturi; Eleuteri, Ronchi, Lelj, Bresciani; Papa, Jidayi, Maleh , 14 st Siani, ; Galuppini , 37 st Trovade, , Raffini , 14 st Magrassi, , Selleri , 28 st Sabba, . ...

Coppa Italia 2018 - tutti i risultati : Palermo ok ai rigori - Venezia out : Il secondo turno di Coppa Italia si è concluso, solito iter: conferme, sorprese, delusioni. Manca soltanto l'ultima sfida tra Lecce e Feralpi Salò per chiudere il quadro, in programma lunedì. Uno dei ...

Coppa Italia 2018-2019 - i risultati del secondo turno e gli accoppiamenti del terzo turno. Debuttano le squadre di Serie A : Dopo gli anticipi di ieri, oggi si è disputato il grosso delle partite del secondo turno della Coppa Italia 2018-2019. Esordiscono le compagini di Serie B, le vincenti volano al terzo turno dove debutteranno anche le squadre di Serie A (eccezion fatta per le otto teste di Serie). Il Benevento batte l’Imolese per 3-1 e si assicura la sfida contro l’Udinese, il Cittadella batte il Monopoli per 1-0 e si regala la trasferta di Empoli, il ...

Coppa Italia : dominio del Crotone - vittoria del Catania - spettacolo Salernitana [RISULTATI e FOTO] : 1/19 Gerardo Cafaro/LaPresse LaPresse ...

Stadio EC - Verona - Juve Stabia 4-1 : gialloblù avanti in Coppa Italia : Stadio EC, Verona Juve Stabia 4-1: gialloblù avanti in Coppa Italia Verona Juve Stabia: cronaca e dichiarazioni Dall'inviato a Verona Prima stagionale per il mister Fabio Grosso e per l' Hellas Verona che davanti al proprio pubblico affronta in Coppa Italia la Juve Stabia, vincente nel ...

Secondo turno Coppa Italia - il Crotone supera il turno ed affronterà la vincente tra Livorno – Casertana : Crotone 4 Giana Erminio 0 Marcatori: 4° Stoian, 38° Nalini, 53° Stoian, 86° Firenze Crotone:

Coppa Italia - programma e risultati del turno eliminatorio : TORINO - Non solo amichevoli internazionali. E' una domenica anche di partite da dentro o fuori: va in scena infatti il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia. Oggi ben 15 match, spicca Foggia-...

Coppa Italia - segui il secondo turno in diretta : Trenta squadre in campo per il secondo turno di Coppa Italia. Si comincia alle 20 con Benevento-Imolese, Venezia-Sudtirol, e Cittadella-Monopoli. Le squadre di Serie A entreranno dal prossimo turno. ...

Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score delle partite : tutti in campo! (oggi 5 agosto) : Risultati Coppa Italia: Diretta gol live score delle partite valide per il secondo turno della manifestazione nazionale. Si torna in campo oggi domencia 5 agosto 2018.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 19:42:00 GMT)

