Continuano i controlli in materia di pesca | sicurezza balneare ed in ambito portuale

Tutor spenti in autostrada. Ma i controlli Continuano : La notizia è ufficiale: i Tutor in autostrada sono spenti . Ma, alt, prima di pigiare il piede sull’acceleratore e sgasare a più non posso, calcolate che comunque ci saranno altri sistemi di rilevazione di velocità, con doppie pattuglie, una che constata la violazione, l’altra più avanti che blocca l’auto. Però, sì, il temutissimo Tutor interrompe il suo servizio, almeno temporaneamente: l’ha deciso una sentenza della ...

Tutor SICVE spenti su Autostrade per l’Italia fino a luglio/ Morti in aumento : i controlli Continuano : Tutor SICVE spenti su Autostrade per l’Italia fino a luglio. Morti in aumento durante lo scorso weekend: i controlli continuano da parte della Polizia e dalla società autostradale(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:42:00 GMT)