Con questi shampoo anche i vostri capelli secchi hanno una chance

ASSENTEISMO - Il sindaco smaschera un dipendente dell' azienda dei rifiuti : "Questi tizi andrebbero infilzati Con un forCone" : Per la cronaca i soldi li mette l'Inps, cioè li mettiamo noi, cioè io e voi. Chi se ne frega dei rifiuti da raccogliere? L'importante è riposarsi in riva al mare, regolarmente retribuito. Non so voi, ...

Higuain e Caldara felici al Milan : "Andremo lontano Con questi colori" : Fino a poche settimane fa nessuno si sarebbe immaginato di rivedere Leonardo Bonucci alla Juventus, con Gonzalo Higuain e Mattia Caldara al Milan, forse nemmeno i protagonisti di questo grande scambio ...

Le tre 'questioni cruciali' su cui Conte ha incassato il sì di Trump : 'Io e Conte siamo entrambi outsider della politica', afferma The Donald, utilizzando la frase che Macron aveva utilizzato a suo tempo per sottolineare le sue affinità con Trump, un idillio poi ...

Migranti - Conte da Trump : “Su questione Libia avremo cabina di regia insieme a Stati Uniti” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto alla Casa Bianca in una conferenza stampa congiunta con il presidente americano Donald Trump ha detto: "Con questo proficuo incontro abbiamo compiuto ulteriore passo in avanti per aggiornare la nostra cooperazione: siamo due governi del cambiamento, tante cose ci uniscono".Continua a leggere

La stanza dei bambini? Meglio pulirla Con questi prodotti naturali : Che sia la loro cameretta oppure la stanza dei giochi, l’ambiente in cui i bambini trascorrono la maggior parte del loro tempo merita una cura particolare: i piccoli toccano, esplorano, maneggiano, mettono in bocca gli oggetti, ed ecco che meno si utilizzano prodotti chimici Meglio è. Ma come si puliscono, dunque, le superfici su i nostri figli giocano? Per spolverare, e per eliminare così una possibile fonte di allergia per i bambini (e ...

BerlusConi : 'Questione di metodo : E' solo uno dei tasselli dei rapporti da tempo indeboliti tra gli alleati del centrodestra. A sinistra torna così l'idea di un fronte democratico contro i sovranisti -

Quando fai downhill ma hai un buon motivo per tornare indietro : l’inContro che fanno questi due ciclisti è spaventoso : Due ragazzi stavano percorrendo la pista di downhill di Whistler, in Canada, Quando lungo il percorso hanno avuto un incontro, ravvicinato, con un orso. I due si sono fermati e in pochi secondi hanno deciso, bici in spalla, di tornare da dove erano venuti. L'articolo Quando fai downhill ma hai un buon motivo per tornare indietro: l’incontro che fanno questi due ciclisti è spaventoso proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lavorare dalla spiaggia? Provate Con questi : Nella gallery ci sono alcuni strumenti per continuare a Lavorare anche dalla spiaggia. Sono funzionali, comodi, sicuramente utili per rimanere connessi: dalle custodie waterproof per gli smartphone ai tablet iper potenti. Però, attenzione, non bisogna esagerare: rallentare la frenesia e darsi il tempo per ricaricarsi è doveroso: «Il lavoro è diventato la principale espressione della propria identità», spiega Saverio Ruberti, psichiatra e ...

Dieta senza lieviti - pancia piatta Con questi cibi : Come resistere a un bel pezzo di pizza ancora caldo o a del pane fragrante? Sono cibi molto saporiti che però contengono lievito, ovvero un fungo. I prodotti da forno vengono preparati con questo ingrediente che fa lievitare l’impasto, producendo un gas all’interno, che ne provoca l’aumento di volume. I lieviti sono presenti anche nei formaggi fermentati, nella birra, nel vino e nella salsa di soia. Una Dieta senza lieviti può essere la ...

Il governo greco dice di avere «indizi Concreti» che gli incendi di questi giorni siano stati dolosi : Il ministro greco della Protezione Civile, Nikos Toskas, ha detto di avere «indizi concreti» che le fiamme che hanno causato i gravissimi incendi di questi giorni siano state dolose. Toskas ha detto che il governo è arrivato a questa conclusione dopo avere The post Il governo greco dice di avere «indizi concreti» che gli incendi di questi giorni siano stati dolosi appeared first on Il Post.

Asse Milan-Juventus - proseguono i Contatti per lo scambio Bonucci-Caldara. E sulla questione Higuain… : Le due società si sono sentite anche nella giornata di oggi, non trovando però un punto di incontro sulla valutazione dei due difensori I contatti tra Milan e Juventus restano frenetici, le due società lavorano allo scambio che dovrebbe portare Caldara in rossonero e Leonardo Bonucci a vestire nuovamente la maglia bianconera. Higuain – LaPresse Si lavora sulle valutazioni dei due calciatori, con entrambi i club convinti che il ...

Sergio Marchionne : ecco tutte le sciocchezze che sono state dette sul suo Conto in questi giorni in tv e sui giornali : La sua sostituzione con Mike Manley alla guida di Fiat Chrysler ha fatto discutere i media di tutto il mondo. Ora che l'ex manager non c'è più vogliamo però ricordare tutte le inesattezze che sono ...

Migranti - Conte : “Bozza Ue? Italia non ha mai fatto questione di soldi - solidarietà europea non ha un prezzo” : “Rientra nella impostazione della proposta Italiana che non è mai stata fatta una questione di soldi. La solidarietà europea non ha un prezzo“. Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, in merito alla bozza Ue anticipata dal Financial Times. “Non è una logica corretta ridurre tutto allo schema ‘ce ne occupiamo, ci date soldi’, ha spiegato Conte, “con gli altri Stati ...

