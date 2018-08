Como - Tragedia nel lago

Tragedia nel Lago di Como : Italia in lutto. Nessuno immaginava che sarebbe potuto accadere proprio a loro : Un’estate Italiana da dimenticare per quel che riguarda le vittime. Il bilancio sale drammaticamente di giorno in giorno, tra incidenti stradali, malori, l’influenza legionella in Lombardia e anche le tragedie dell’acqua, come quella accaduta nelle acque del Lago di Como, a Nesso, poco distante dal capoluogo dove un sommozzatore di 47 anni è morto a causa di un imprevisto durante un’immersione. Si tratta di Ettore ...

Tragedia sul lago di Como : muore un sub - grave l'amico : Indagano i carabinieri Per cause che i carabinieri stanno cercando di accertare, i due sub hanno avuto delle difficoltà: sono riusciti a risalire ma hanno perso conoscenza. I primi soccorsi sono stati ...

Un sub morto e uno grave - tragedia nel lago di Como : Un sub morto a Nesso, dramma sul lago di Como. Un sub morto, tragedia questa mattina Un sub morto e uno grave. tragedia questa mattina a Nesso, nelle acque del lago di Como. Intervento di soccorso ...

Tragedia sul lago di Como : un sub morto e uno grave durante un'immersione : Tragedia questa mattina nelle acque del lago di Como, a Nesso, dove un sommozzatore di 47 anni è morto e un altro è in gravi condizioni a causa di un imprevisto durante un'immersione. Per cause che i ...

Tragedia sul lago di Como : un sub morto e uno grave durante un'immersione : Tragedia questa mattina nelle acque del lago di Como, a Nesso, dove un sommozzatore di 47 anni è morto e un altro è in gravi condizioni a causa di un imprevisto durante un'immersione. Per cause che i ...