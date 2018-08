Como Nuoto Rane Rosa oggi nei quarti contro l' Ekipe Orizzonte

LIVE Italia-Croazia - Europei pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa per una Como da vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Croazia : missione secondo posto agli Europei di pallanuoto femminile , per il Setterosa , che, svanito il sogno del primato, ora vuole centrare la seconda piazza dopo il pareggio con l’Olanda. Saranno decisive le ultime due sfide della fase a gironi: le ragazze del CT Fabio Conti, oggi, giovedì 19 luglio, alle ore 17.00, affronteranno la Croazia, che con le olandesi ha perso 1-21, e dovranno ...

Como saluta lo Shanghai Team di nuoto : Stamattina i ragazzi dello Shanghai Team di nuoto che si stanno allenando in questi giorni con la Como nuoto sono stati accolti in Comune dall'assessore allo sport Marco Galli e dalla presidente del consiglio comunale Anna Veronelli a nome dell'amministrazione cittadina, con la consegna di un omaggio ai giovani atleti. Il saluto allo Shanghai Team di nuoto ...

Pallanuoto Como - ora o mai più O si vince o è il baratro della C : Trasferta decisiva per la Pallanuoto Como: stasera a Busto Arsizio ci si gioca la salvezza, senza appelli o seconde occasioni per rimediare. I playout danno per vincente ai punti la Pallanuoto Como, ...