Community Shield | Sarri parte male | trofeo ai citizen di Guardiola

Blastingnews

: Los 3 amos de la SuperCopa en Europa? ???? Carlo Ancelotti ?? Supercoppa ???? ??#CommunityShield ??Supercopa ???? ????… - futpicante : Los 3 amos de la SuperCopa en Europa? ???? Carlo Ancelotti ?? Supercoppa ???? ??#CommunityShield ??Supercopa ???? ????… - DiMarzio : #CommunityShield | #Sarri sconfitto da #Guardiola, fa festa il #ManchesterCity - DiMarzio : #Sarri contro #Guardiola, in Inghilterra si assegna il #CommunityShield: le formazioni ufficiali di… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Mentre da noi bisogna attendere ancora qualche settimana per l'inizio del campionato di Serie A, in Premier League si fa già sul serio con le prime partite importanti. Ieri si è giocato il match valevole per lache ha visto scontrarsi il Chelsea targato Maurizio, alla prima esperienza all'estero contro il Manchester City di Pep, capace l'anno scorso di vincere la Premier con un distacco pazzesco sulle dirette avversarie. Un match che permette di vedere all'opera grandi nomi che nonostante siano ancora in fase di preparazione regalano già qualche bella giocata....