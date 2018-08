Come Salvini sta lavorando per costruire la sua destra Senza il centro

Tap - la ministra Lezzi a Salvini : “Al sud servono infrastrutture Come strade e ferrovie” : “Caro Matteo Salvini, in Italia servono le infrastrutture ed in particolar modo ne hanno estremo bisogno il sud e le aree interne del centro-nord. È la carenza di questo genere di investimenti che ha provocato una perdita ulteriore di posti di lavoro al sud di 300mila unità durante gli anni della crisi. strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, bonifiche, anti-dissesto idrogeologico, energia pulita. Questi sono gli investimenti ...

Come ci muoveremo su Alitalia - Tap - Tav - Ilva - fisco e debito. Le parole - poco grilline - di Salvini : I benefici superano i costi nel caso delle pedemontane, del Terzo Valico e del Tap, che ridurrebbe del 10% il costo dell'energia per tutti gli italiani. Parola di Matteo Salvini che, in un'intervista ...

RAI - FOA : "CONTINUO Come CONSIGLIERE ANZIANO"/ Ultime notizie nomine : Berlusconi striglia Salvini : Rai, Marcello Foa: "Continuo COME CONSIGLIERE anziano". Ultime notizie nomine: Partito Democratico all'attacco, ministro Di Maio frena, "non è unica scelta"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:49:00 GMT)

Migranti e criminalità - c'è davvero un allarme Come dice Salvini? : Ciò accade in quanto quella comunità diventa parte integrante dell'economia e della società italiana. Di conseguenza diminuisce il rischio per i suoi membri di finire in carcere. Gli ucraini hanno un ...

Salvini al Times : "La bassa natalità usata Come scusa per importare migranti". E alla May : "Sulla Brexit o ti imponi o l'Ue ti truffa" : "Un Paese dove non nascono bambini è destinato a morire. alla fine di questo mandato il Governo sarà valutato sul numero di nuovi nati più che sul suo debito pubblico". In gioco "c'è la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra identità" e la sinistra sta usando la bassa natalità come una "scusa" per "importare migranti". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...

Giorgia Meloni - ultimatum a Matteo Salvini : 'Decreto dignità - Come il peggio della sinistra' : Principi di base condivisibili da chiunque, modello "vogliamo la pace nel mondo", ma poi codificati in modo ridicolo o addirittura dannoso'.

BERLUSCONI - SCONTRO COL GOVERNO SU NOMINE RAI/ Forza Italia : “follia cancellare Tav - Salvini Come fai?” : Silvio BERLUSCONI contro le NOMINE Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il GOVERNO fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 15:00:00 GMT)

Silvio Berlusconi durissimo contro Matteo Salvini : 'Rai - un pessimo segnale. Come fai a governare col M5s?' : Non solo i retroscena di stampa sullo scontro e la rottura imminente tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini . Già, perché ci sono anche le parole del Cavaliere, che intervistato da La Stampa mostra ...

Berlusconi vs nomine Rai : “pessimo segnale - Governo fallirà”/ Appello a Salvini “Come permetti il Dl Dignità?” : Silvio Berlusconi contro le nomine Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il Governo fallirà". Poi lancia Appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 10:18:00 GMT)

Come vede il mondo Vittorio Foa : da Trump a Putin fino a Salvini e ai Panama Papers : , 29 maggio 2018, dopo lo stop del Quirinale alla nomina di Paolo Savona a ministro dell'economia , 'Salvini premiato perché coerente, Di Maio perde per aver strizzato l'occhio al Pd' 'Il nuovo corso ...

Come vede il mondo Marcello Foa : da Trump a Putin fino a Salvini e ai Panama Papers : Dieci citazioni che sono più chiare di 10 pagine, per capire quale Rai potrebbe essere sotto la presidenza di Marcello Foa: una vita a "Il Giornale" ed ora blogger affermato. Soprattutto presso una parte dell'opinione pubblica italiana. "I sovranisti sono nel giusto e non ci fermerete" “Oggi possiamo dirlo: i sovranisti avevano ragione e non c’è insulto che riuscirà a fermarci, per una ...

Vi spieghiamo Come Berlusconi vuole sopravvivere a Di Maio e Salvini : Una lettura che dà anche il professor Massimiliano Panarari , consulente di comunicazione politica e pubblica, specialista di scienza dell'opinione pubblica, docente alla Luiss Guido Carli, convinto ...

SALVINI Come SATANA : "VADE RETRO" IN COPERTINA DI FAMIGLIA CRISTIANA/ Video - “All’odio rispondo col perdono” : FAMIGLIA CRISTIANA, COPERTINA contro Matteo SALVINI: “Vade retro”. La replica del ministro dell'Interno al settimanale: “Io COME SATANA? Pessimo gusto”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:38:00 GMT)

Salvini stuzzica : "Vorrei finire Come sindaco della mia città" : "Ho incontrato prima il sindaco di Roma che quello di Milano, so che mi verrà ricordato. Comunque vedrò anche il mio primo cittadino Beppe Sala" assicura con una battuta il ministro dell'Interno Matteo Salvini al termine del faccia a faccia ieri al Viminale con Virginia Raggi. La Lega di "Roma ladrona" sembra lontana cent'anni. Per il leader del Carroccio il sindaco M5S della Capitale viene prima di Sala che da settimane conta i giorni passati ...