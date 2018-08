Come assemblare un PC | il processore

chimerarevo

(Di lunedì 6 agosto 2018) State cercando diun PC da soli perché sapete che vi farà risparmiare molto denaro, vi intratterrà per qualche giorno ma non sapete da dove cominciare. Che si fa? Nessun problema: con questa guida andremo a vedereinstallare ilsulla motherboard e qualecomprare. Presupponiamo che solo alcuni di voi abbiano già le competenze necessarie per scegliere la migliore configurazione PC per le proprie esigenze, per cui non solo la spiegazione sarà attenta e dettagliata, ma cercheremo di fornirvi quante più informazioni possibili per rendervi davvero consapevoli nell’acquistare le componenti di un PC. Il: cos’è esceglierlo Il, noto ancheCPU, è l’unità principale di elaborazione in un qualsiasi computer. Il compito della CPU è quello di leggere i dati nella memoria del computer, di elaborare le istruzioni, di ...