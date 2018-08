Colpo a sorpresa dell’Inter | acquistato Keita | accordo ad un passo con il Monaco

Sampdoria - Colpo a sorpresa a centrocampo : adesso salta Obiang? : Sampdoria, il ds Sabatini piazza il colpo per la mediana di mister Giampaolo, in arrivo Ronaldo Vieira dal Leeds Sampdoria, preso Ronaldo Vieira dal Leeds. Il centrocampista è costato 7 milioni di auro al patron doriano Ferrero, un acquisto un po’ a sorpresa per il centrocampo dopo la cessione di Torreira. Stamane vi abbiamo parlato degli intoppi per Obiang e l’arrivo di Vieira potrebbe voler dire che l’affare con il West ...

Rabona - Il Colpo a sorpresa. Andrea Vianello su Rai 3 racconta il calcio come un romanzo : «Provare a raccontare il calcio in modo originale, anche come grande romanzo della nostra vita». È l'obiettivo di 'Rabona. Il colpo a sorpresa', il programma in onda in autunno il venerdì in seconda serata su Rai3, con il quale torna davanti le telecamere, dopo qualche anno dietro le quinte, Andrea Vianello. «come dice il titolo ci saranno dei colpi a sorpresa e qualche sorpresa la teniamo ancora per noi - dice il ...

Calciomercato Atalanta - sorpresa per il centrocampo : Colpo per Gasperini : 1/11 LaPresse/EFE ...

Di Maria al Napoli/ Ultime notizie - Sconcerti boccia il possibile Colpo a sorpresa di De Laurentiis : Di Maria al Napoli, Ultime notizie: colpo a sorpresa di Aurelio De Laurentiis per rispondere alla Juventus pronta ad acquistare Cristiano Ronaldo? Il calcio italiano pronto alla svolta.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 00:01:00 GMT)

Parma - Colpo a sorpresa per la difesa : fatta per Bruno Alves : Bruno Alves approda al Parma dopo che nell’ultima stagione ha giocato in Scozia ai Glasgow Rangers Il Parma ha rafforzato la difesa con un uomo d’esperienza che prenderà il posto idealmente di Lucarelli. Si tratta di Bruno Alves, centrale del Portogallo ed anche ex calciatore del Cagliari in Serie A, il quale secondo quanto rivelato da Skysport si appresta a firmare un contratto col club ducale. Il centrale nell’ultima stagione ai ...

Calciomercato : Boateng torna in Italia - Colpo a sorpresa del Sassuolo : Boateng ritorna in Italia per la terza volta per la precisione. Dopo le due esperienze al Milan, il centrocampista offensivo ghanese prova a riconquistare la Serie A firmando un biennale col Sassuolo.L'articolo Calciomercato: Boateng torna in Italia, colpo a sorpresa del Sassuolo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Colpo a sorpresa ecco Halilovic Suso può partire : spuntato all'improvviso tra i vialetti di una nota clinica milanese: è l'ultimo arrivato a casa Milan, Alen Halilovic, croato, classe 1996, qualche tempo fa considerato un talento degno dell'...

Meret al Napoli / Calciomercato - Colpo a sorpresa di De Laurentiis : sarà lui l'erede di Pepe Reina? : Meret al Napoli, Calciomercato: colpo a sorpresa di Aurelio De Laurentiis. Il giovane portiere sarà l'erede dello spagnolo Pepe Reina passato al Milan? colpo da 30 milioni di euro.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 23:13:00 GMT)