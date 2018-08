Colpo a sopresa dell’Inter | acquistato Keita | accordo ad un passo con il Monaco

calcioweb.eu

(Di lunedì 6 agosto 2018) CALCIOMERCATO INTER-a sorpresa dei nerazzurri che stanno per chiudere per il forte attaccante, ex Lazio,Balde. Con ilaffare quasi chiuso con la base di un prestito con diritto di riscatto. L'acquisto diconsentirà all'Inter di poter completare il reparto offensivo: con l'ex Lazio, Icardi, Lautaro Martinez, Nainggolan, Perisic, Candreva, Politano l'attacco è stellare ed i tifosi possono sognare in grande. Adesso si attende la ciliegina Modric….