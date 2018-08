Coldiretti | la spesa delle vacanze scende a 744 euro a persona | -7%

Turismo - Coldiretti : il 40% della spesa degli stranieri è per la tavola : Circa il 40% della spesa degli stranieri in vacanza in Italia è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento allo studio di ConfTurismo Confcommercio, sulla base dei dati Isnart Unioncamere. L’alimentare è la principale voce del budget delle vacanze che per gli stranieri risulta ...

Coldiretti - inflazione : spingere il carrello della spesa sono gli aumenti dei prodotti alimentari : A spingere il carrello della spesa sono gli aumenti dei prodotti alimentari rispetto allo scorso anno, dalla verdura (+4,8%) alla frutta (+7,9%) anche per effetto del clima impazzito che ha provocato oltre mezzo miliardo di danni nelle campagne con gelo, nubifragi, trombe d’aria, bombe d’acqua e grandinate che si sono succeduti colpendo a macchia di leopardo la Penisola dall’inizio dell’anno. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti ...

Boom di prodotti bio nel carrello della spesa - Coldiretti : 'Tutelare le produzioni autentiche' : Aumentano del 10,5% le vendite di prodotti alimentari biologici in Italia con un trend positivo ininterrotto da un decennio. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti su dati Nielsen relativi al ...

Consumi : Coldiretti Vicenza - in carrello spesa più acquisti frutta e pasta (2) : (AdnKronos) - Il crollo della produzione ha effetti sugli acquisti con il rischio di speculazioni nel passaggio dei prodotti dal campo alla tavola, a danno dei consumatori e dei produttori. “L’andamento anomalo di quest’anno conferma i cambiamenti climatici in atto che si manifestano – sottolineano

Coldiretti : il carrello della spesa spinto dal vino (+6 - 3%) e dalla pasta (+6 - 6%) : A spingere il carrello della spesa sono gli aumenti dei prodotti alimentari rispetto allo scorso anno, dal vino (+6,3%) alla pasta (+6,6%), dalla verdura (+4,6%) alla frutta (+7,8%) anche per effetto del clima impazzito con gelate e grandine che hanno fatto sparire quest’anno dagli alberi un frutto su quattro, dalle albicocche alle ciliegie, dalle pesche alle nettarine fino alle susine. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base ...

Alimenti - Coldiretti : in Valle d’Aosta la spesa è il 20% superiore a quella abruzzese : La spesa delle famiglie valdostane è il 20 per cento superiore di quelle abruzzesi e la più piccola regione d’Italia si posiziona così al top della classifica nazionale con 503 euro al mese per il solo acquisto di generi alimentari e bevande analcoliche rispetto agli abitanti dell’Abruzzo che con 420 euro al mese fanno segnare il valore più basso lungo la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sui ...

2.7 milioni di italiani senza cibo. Coldiretti e Campagna Amica lanciano la “spesa sospesa” : La crisi economica che negli ultimi anni ha colpito indistintamente milioni di persone anche in Italia ha provocato delle conseguenze enormi che hanno generato la perdita di posti di lavoro e risorse che, inevitabilmente, hanno incrementato sensibilmente la schiera di nuovi poveri che vivono in condizioni di seria difficoltà economica tanto da non riuscire, in alcuni casi, a mettere un piatto a tavola. E’ in queste situazioni che la ...

2.7 milioni di italiani senza cibo. Coldiretti e Campagna Amica lanciano la “spesa sospesa” : La crisi economica che negli ultimi anni ha colpito indistintamente milioni di persone anche in Italia ha provocato delle conseguenze enormi che hanno generato la perdita di posti di lavoro e risorse che, inevitabilmente, hanno incrementato sensibilmente la schiera di nuovi poveri che vivono in condizioni di seria difficoltà economica tanto da non riuscire, in alcuni casi, a mettere un piatto a tavola. E’ in queste situazioni che la ...

Coldiretti : dalla “spesa sospesa” oltre una tonnellata di cibo a km zero ai bisognosi : oltre una tonnellata di cibo a km zero, dalle nocciole Igp del Piemonte al riso delle campagne di Vercelli e Novara, dalle olive taggiasche all’olio extravergine d’oliva, dal pesto ligure ala fontina valdostana fino alla pasta di grano 100% italiano assieme a frutta e verdura, è stata raccolta grazie alla generosità degli agricoltori di Campagna Amica, dei cittadini torinesi e dei turisti per arrivare nelle case delle famiglie in gravi ...

Coldiretti - spesa a tavola vale 30mld : E' quanto emerge dal Rapporto della Coldiretti su "Le vacanze italiane nel piatto 2018" per l'anno internazionale del cibo italiano nel mondo.L'alimentazione è diventata la principale voce del budget ...

Coldiretti - spesa a tavola vale 30mld : 14.25 Il 35% della spesa di italiani e stranieri in vacanza in Italia è destinato alla tavola per consumare pasti, fra ristoranti,cibo di strada o specialità enogastronomiche. E' quanto emerge dal Rapporto della Coldiretti su "Le vacanze italiane nel piatto 2018" per l'anno internazionale del cibo italiano nel mondo.L'alimentazione è diventata la principale voce del budget turistico con un impatto economico che raggiunge per la prima volta i ...

Consumi - Coldiretti : contro la povertà arriva la “spesa sospesa” : Per aiutare le famiglie italiane in difficoltà arriva la prima “spesa sospesa” promossa da Coldiretti e Campagna Amica assieme alla Caritas. Palcoscenico d’esordio dell’iniziativa è il Villaggio Coldiretti a Torino #stocoicontadini, dalle ore 9 di venerdì 15 giugno ai Giardini Reali Superiori, aperti al pubblico per l’occasione per tutto il weekend. I visitatori dei banchi del maximercato degli agricoltori tra i giardini e piazza Castello ...