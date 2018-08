laragnatelanews

: Codacons: lezioni private, un mercato da quasi 1 miliardo di euro nel 2018 - - evyna : Codacons: lezioni private, un mercato da quasi 1 miliardo di euro nel 2018 - - telodogratis : Estate, lezioni private: per il Codacons il fatturato è di 950mln di euro - infoiteconomia : Lezioni private, Codacons: il fatturato è di 950 milioni di euro -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Siamo in piena estate e in tanti si stanno già godendo le meritate vacanze, mentre molti altri si apprestano a partire. gli studenti di scuole medie e superiori hanno ancora diverse settimane di divertimento prima che inizi nuovamente l’anno scolastico, ma non tutti possono godersi pienamente le vacanze, soprattutto se durante l’anno non si sono impegnati abbastanza e, adesso, devono dedicare del tempo a prepararsi per superare eventuali esami di riparazione a settembre. E’ proprio in questo periodo, infatti, che secondo ilsi registra un aumento importante degli studenti che richiedonoin vista degli esami di riparazione della scuola, ma anche degli esami universitari. Una cifra che, secondo le previsioni del, sfiorerà 1dinel. Secondo le stime del, ildellein Italia sembra non ...