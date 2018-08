Clima | il pianeta Terra a rischio | potrebbe diventare una “serra”

meteoweb.eu

(Di lunedì 6 agosto 2018) L’argomentoe cambiamentotico continuano a preoccupare gli esperti. Un nuovo studio, pubblicato da un gruppo internazionale di scienziati sulla rivista Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS) spiega come mantenere il riscaldamento globale entro 1,5-2 gradiessere più complesso del previsto. La ricerca dimostra che, anche se vengono rispettate le riduzioni delle emissioni come previsto dall’accordo di Parigi, c’è ilche laentri nelle condizioni di “Hothouse Earth” (-serra), termine coniato dagli studiosi per designare uno stato di surriscaldamento eccessivo del nostro. A lungo termine, ildi “Hothouse Earth” si stabilizzerà a una media globale di 4-5 °C superiore rispetto alle temperature preindustriali con un livello del mare che risulterà aumentato dai 10 ai 60 m rispetto a oggi. ...