Classifica Atp | Fognini numero 14 Camila Giorgi prima fra le azzurre

Tennis - Classifica Atp e classifica Wta : Fognini e Giorgi primi azzurri : TORINO - Nella classifica pubblicata stamane dall'Atp Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il ligure, grazie al terzo titolo stagionale, l'ottavo in carriera, il primo sul cemento, ...

Nuova Classifica Atp 06/08/2018 – Fognini ad un passo dal best ranking : un cambio in top 10 - Del Potro manca il sorpasso : Fabio Fognini vince a Los Cabos e sfiora il best ranking, Del Potro fallisce l’aggancio in 3ª posizione, una sola variazione in top 10: ecco la Nuova Classifica ATP aggiornata al 06/08/2018 Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri nella Classifica pubblicata oggi dalla Atp. Grazie al terzo titolo stagionale conquistato a Los Cabos il tennista ligure risale al numero 14 del mondo, ad un passo dall’eguagliare il best ...

Nuova Classifica Atp 30/07/2018 – Top 10 invariata : vola Berrettini - Fognini miglior azzurro : Top 10 invariata, Berrettini guadagna ben 30 posizioni mentre Fognini è ancora il miglior azzurro: ecco la Nuova Classifica ATP del 30/07/2018 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede la top 10 praticamente invariata, con Nadal ancora al comando, davanti a Federer e Zverev. In coda Novak Djokovic. Buone notizie per gli italiani presenti nella top 100, ...

Cecchinato super a Umago - Fognini re di Bastad. La nuova Classifica Atp : Fabio doma Gasquet e centra il suo settimo trofeo in carriera. Marco si impone in Croazia sull'argentino Pella. Decisivo il tie break

Nuova Classifica Atp – È la settimana degli italiani : volano Fognini e Cecchinato : La Nuova Classifica ATP di inizio settimana premia Fabio Fognini (vincitore a Bastad) e Cecchinato (vincitore ad Umago) rispettivamente 14° e 22° Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri nella Classifica pubblicata oggi dall’Atp. Il tennista ligure, grazie al settimo titolo in carriera conquistato a Bastad, sale un altro gradino ed è numero 14 (ad un passo dall’eguagliare il best ranking). Alle sue spalle guadagna altre ...

Nuova Classifica Atp – Djokovic di nuovo fra i migliori 10 - Nadal ancora al top e allunga su Federer : La Nuova Classifica ATP vede Rafa Nadal ancora al top, con un margine maggiore su Roger Federer. Torna in top 10 Djokovic, Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede Rafa Nadal, semifinalista di Wimbledon, ancora al top. Il maiorchino sfrutta lo scivolone di Federer nei quarti ed aumenta il gap con il rivale di circa 2000 punti, blindando forse il n°1 fino a ...

Classifica Atp - Nadal torna in vetta : Fognini è 16esimo : Lo spagnolo Rafael Nadal per 50 soli punti sopravanza Roger Federer in vetta alla Classifica pubblicata stamane dall'Atp. Un sorpasso scontato dopo la sconfitta dello svizzero ieri in finale ad Halle ...

Federer ha perso la finale dell’Open di Halle e il primo posto nella Classifica ATP : Il tennista svizzero Roger Federer ha perso la finale dell’Open di Halle, in Germania, contro il croato Borna Coric e ha quindi perso il primo posto della classifica ATP. Federer, dopo aver saltato i principali tornei dell’anno giocati sulla terra, era The post Federer ha perso la finale dell’Open di Halle e il primo posto nella classifica ATP appeared first on Il Post.

Tennis - Luca Nardi da record! A 14 anni è il più giovane di sempre a punti nella Classifica Atp : È una delle più grandi promesse del Tennis italiano. Classe 2003, nativo di Pesaro, Luca Nardi a soli 14 anni e 10 mesi ha conquistato il suo primo punto ATP vincendo un match nell’ITF di Sassuolo (dov’è entrato in tabellone da lucky loser) contro Malla, numero 770 della classifica mondiale. I paragoni si sprecano. A tesserne le lodi è l’ex numero 42 del mondo Stefano Pescosolido, all’interno dello staff tecnico della ...

Nuova Classifica Atp – Federer torna numero 1 - ma Nadal è pronto a ‘gufare’ : Fognini miglior azzurro : Roger Federer scavalca Nadal e torna al top della Nuova Classifica ATP. Fabio Fognini migliore azzurro, Lorenzi vicino ad abbandonare i primi 100 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede un avvicendamento in vetta: Roger Federer sorpassa Nadal grazie al raggiungimento della finale (poi vinta) a Stoccarda. Il maiorchino ricoprirà dunque il ruolo di ‘gufo’, come fatto in ...

Classifica Atp - Nadal sempre al comando : Fognini è 15° - Cecchinato sale al 27 : Rafael Nadal è sempre più leader della Classifica mondiale del tennis maschile: grazie all'11° trionfo nel Roland Garros, lo spagnolo ha conservato il vantaggio di 100 punti sullo svizzero Roger ...