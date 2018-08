Modric : il piano Inter nasce dalla Cina e c'è un progetto per Suning : Ma c'è di più perchè secondo il Corriere dello Sport il colosso di Nanchino ne farebbe il suo testimonial mondiale e aiuterebbe al pagamento dello stipendio esattamente come fa Fca con lo juventino ...

Migranti - storia di Cara : dalle torture in Libia alle cuCina per i poveri di Pistoia. “Qui un’altra famiglia” : Si chiama Kone Karamogo, ma lo chiamano tutti Cara. Un soprannome che racchiude la storia di resilienza di questo giovane di 27 anni, originario della Costa D’Avorio e cuoco della mensa del Circolo Arci Bugiani di Pistoia. Ama cucinare la pasta e fagioli, la lasagna ma anche i piatti del suo paese come l’Attiéké e parla con accento toscano. Partito da Abidjan, dopo un viaggio durato più di un anno attraverso Mali e Algeria è arrivato ...

Vaccini - allerta dai presidi : impossibile evitare i contatti tra immunodepressi e non vacCinati : I dirigenti scolastici alle prese con la composizione delle classi per il nuovo anno scolastico. Il ministro Grillo chiede classi con bambini immunodepressi e bambini vaccinati. "Come si possono mantenere le distanze in palestra, in mensa, in gita o in corridoio con i non vaccinati?" si domandano invece i presidi.

Nucleare europeo in crisi - l’aiuto arriva dalla Cina : centrali in Romania e Bulgaria - ma c’è l’incognita sicurezza : L’intervento della Cina renderà possibile la costruzione dell’impianto di Belene, nel nord della Bulgaria, una delle centrali nucleari più grandi di tutta l’Europa orientale. dalla tecnologia sovietica e in un luogo considerato sensibile a eventi sismici, il progetto mira a rendere il paese più indipendente a livello energetico dalla Russia. Anche la Romania ha nel 2013 siglato un accordo con l’industria cinese e si appresta nel breve a varare ...

West Ham - viCina la chiusura per un centrocampista classe '99 del Benfica : Secondo quanto riferito da Sky Sport Uk il West Ham sarebbe vicino all'accordo con Joao Felix , centrocampista classe '99 del Benfica .

Al via l’eliminazione di una deCina di dossi in prossimità dell’ospedale : La giunta comunale di Vicenza ha deciso di rimuovere una decina di dossi posati per moderare il traffico e rallentare la

La Cina demolisce l'atelier dell'artista dissidente Ai Weiwei : Le autorità cinesi hanno deciso ancora una volta di mostrare i muscoli contro Ai Weiwei , l'artista e dissidente politico famoso per le critiche nei confronti del governo della Repubblica popolare. Da ...

Mercato Napoli - si avviCinano Malcuit e Ochoa : Tutto fatto per il terzino francese, atteso presto in città per le visite mediche. Si lavora ancora per il portiere messicano: da trovare l'accordo con lo Standard Liegi

'La mia viCina è morta' - ma quando i pompieri entrano la trovano a guardare la tv : Un udito non più perfetto ma almeno si è scoperto che la vecchina è viva e vegeta. E' accaduto oggi pomeriggio in uno stabile di viale Tirreno, a Montesacro. Alla polizia è arrivata una di quelle ...

Paolo Rossi e Cinaski stasera in 'Storie di giorni dispari' : All'esterno si svolge, sempre gratuitamente, il festival della musica, tutti i giorni, con cover di Mina, Vasco, Celentano, Nannini, balli di gruppo e latini, spettacoli. Il tutto con contorno di ...

Il ministro Grillo : 'Inseriremo bambini immunodepressi in classi di bambini vacCinati' : 'Speravo di non dover intervenire per l'ennesima volta sul tema delle vaccinazioni che da strumento di prevenzione primaria si sono trasformate in strumento di lotta politica a tratti con toni di ...

Tipi di coltelli da cuCina : L’elenco dei Tipi di coltelli da cucina (nomi e tipo di lama) e le relative caratteristiche. Dai Tipi di lama ai consigli per la scelta. (altro…) The post Tipi di coltelli da cucina appeared first on Idee Green.

Offende Xi - la Cina censura Winnie the Pooh : Nel 2015 il portale di analisi politica Global Risk Insights ha "coronato" una foto di Xi in piedi che svetta dal tettuccio aperto di un'auto ad una parata militare insieme a Winnie come "l'immagine ...

Offende il presidente Xi - Cina censura film Winnie the Pooh : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve