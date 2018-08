Cina | insulti razzisti contro Demba Ba | l' attaccante minaccia di lasciare il campo

Zaytsev vacCina la figlia e posta la foto su Facebook : insulti e minacce alla famiglia. Il pallavolista : “Inaccettabile” : “Ma ti hanno informato delle possibili reazioni avverse?”, “smetti di fare spot pubblicitari per le big pharma”, “i vaccini creano solo danni, anche dopo molti anni”. Sono solo alcuni dei commenti, tra i più civili, che sono comparsi sulla bacheca del pallavolista italiano Ivan Zaytsev, reo di aver pubblicato, sul proprio profilo Facebook, la foto in compagnia della figlia Sienna appena vaccinata contro il ...

