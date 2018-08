Ciclismo | Ullrich | ' Fatto e preso cose di cui mi pento'

Ciclismo - parla Ullrich : "Ridotto così dopo la separazione" : "La separazione da Sara e la distanza dai miei figli, che non vedo da Natale e con i quali quasi non ho potuto parla re, mi hanno portare a fare e prendere cose di cui mi pento molto". Jan Ullrich si ...

Ciclismo - Ullrich arrestato a Maiorca per aggressione : L'ex corridore Jan Ullrich , che nel 2013 confessò di avere assunto sostanze dopanti e vincitore del Tour 1997, secondo quanto pubblica la Bild, è stato arrestato dalla polizia di...

Ciclismo - Jan Ullrich arrestato a Maiorca per aggressione : L'ex corridore che nel 2013 confessò di aver uso di sostanze dopanti è finito nei guai per la discussione, poi degenerata, con l'attore e regista Til Schweiger. Jan Ullrich , vicino di casa, avrebbe saltato la recinzione dell'abitazione e poi affrontato l'uomo con tono e atteggiamento intimidatori.Continua a leggere

Ciclismo - Ullrich vicino 'molesto' : arrestato a Maiorca per violazione di domicilio : Nuovi guai per Jan Ullrich , ex ciclista tedesco al centro delle cronache dal suo ritiro nel 2007. Superata la malattia da stress che l'aveva colpito nel 2010, l'oro olimpico a Sydney 2000 era stato ...