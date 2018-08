Ciclismo | Ranking UCI | Italia in testa nella classifica per Nazioni Guida Peter Sagan

Ciclismo - Italia in testa al ranking UCI : i migliori al mondo! Elia Viviani terzo - guida Peter Sagan su Froome : Al termine del Tour de France, conclusosi ieri sui Campi Elisi di Parigi, è stato aggiornato il ranking mondiale UCI. L’ Italia conserva il primo posto nella classifica per Nazioni: il nostro movimento si conferma in salute nonostante non si siano vinte tappe nella corsa più prestigiosa del calendario e nonostante il ritiro forzato di Vincenzo Nibali. Il Bel Paese è sempre il migliore al mondo con 15297,79 punti cioè quasi 2000 in più del ...

