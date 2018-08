Ciclismo | parla Ullrich | Ridotto così dopo la separazione

Ciclismo - parla il medico che ha operato Vincenzo Nibali : “ha rischiato la paralisi delle gambe” : Il professor Broggi ha operato nella giornata di ieri Vincenzo Nibali, svelando come lo Squalo ha rischiato la paralisi alle gambe Intervento perfettamente riuscito per Vincenzo Nibali, operato ieri alla Clinica La Madonnina di Milano per ridurre la frattura composta della decima vertebra toracica. Un lungo riposo dopo un’ora di operazione, svolta dal professor Giovanni Broggi, un luminare nel campo della neurochirurgia, che ha ...