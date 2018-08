Ciclismo | medaglia di bronzo per la Paternoster agli Europei

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : Letizia Paternoster vince la medaglia di bronzo nell'omnium! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei di Ciclismo su pista : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento ...

Ciclismo - Europei 2018. Letizia Paternoster : “Avrei messo la firma per la medaglia - amo l’omnium! E ora sogno le Olimpiadi col quartetto” : Letizia Paternoster ha conquistato una bellissima medaglia nell’omnium agli Europei 2018 di Ciclismo su pista, correndo quattro prove da autentica veterana anche se ha soltanto 19 anni ed era alla sua prima gara tra le grandi dopo aver dominato nelle categorie giovanili. L’azzurra si è dimostrata molto accorta tra scratch, tempo race e corsa a eliminazione prima di disputare una corsa a punti da vera protagonista con cui è riuscita a ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : splendida medaglia di bronzo per Letizia Paternoster nell’omnium : Torna sul podio l’Italia agli Europei di Ciclismo su pista. Al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow il Bel Paese torna a brillare con la giovane stellina Letizia Paternoster che nella specialità dell’omnium al femminile trova una magnifica medaglia di bronzo. Quattro prove disputate con grande autorità, nonostante l’inesperienza, dalla 19enne azzurra: se il futuro è tutto dalla sua parte, anche nel presente può iniziare a gioire ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : 6 agosto - inizia l’atletica! Italia da medaglia in nuoto e Ciclismo su pista! Occhio ai tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (lunedì 6 agosto). Quinta giornata di gare della competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di diversi sport. Oggi a Berlino iniziano le gare di atletica leggera ma non è prevista l’assegnazione di medaglie. Saranno diversi gli azzurri in gara per conquistare l’accesso in finale. Pioggia di medaglia invece nella ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : azzurri da medaglia negli inseguimenti - Elia Viviani ci prova nello scratch : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Oggi al Sir Chris Hoy Velodrome si assegneranno le prime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che proverà subito ad essere grande protagonista. I quartetti azzurri, dopo l’ottima qualificazione di ieri, punteranno alla finale negli inseguimenti a squadre, con il sogno della medaglia d’oro. Grande ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : è il giorno delle finali degli inseguimenti a squadre. Italia a caccia della doppia medaglia : Giornata già fondamentale per l’Italia del Ciclismo su pista agli Europei di Glasgow: al Sir Chris Hoy Velodrome, nella capitale della Scozia, si assegnano le prime medaglie per quanto riguarda la manifestazione iniziata ufficialmente ieri. Dopo i primi turni, che hanno visto le squadre azzurre protagoniste, è il momento delle semifinali e poi, subito dopo, delle finali in chiave inseguimento a squadre sia al maschile che al femminile. Al ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Si punta in grande : Due anni alle Olimpiadi di Tokyo, a metà quadriennio vanno in scena gli Europei di Ciclismo su pista in quel di Glasgow: la manifestazione scatterà in terra scozzese a giorni e vedrà al via una nazionale italiana davvero carica di aspettative, pronta a puntare in grande. Andiamo a scoprire le possibilità e le speranze di medaglia del Bel Paese nel velodromo scozzese. L’uomo più atteso è ovviamente Elia Viviani: il velocista della ...

Ciclismo - Europei Under23 femminili 2018 : altra medaglia azzurra. Letizia Paternoster bronzo a Brno : Ennesima medaglia, anche se questa volta manca il metallo più pregiato in una gara dove le azzurre partivano sicuramente in prima fila, per l’Italia agli Europei di Ciclismo junior e under 23 in svolgimento a Brno (Repubblica Ceca). A rimpinguare il medagliere tricolore ci pensa Letizia Paternoster che nella categoria under 23 al femminile coglie il bronzo. Spettacolare trionfo per la padrona di casa Nikola Noskova, davvero inarrestabile ...

Ciclismo - Europei junior 2018 : altra medaglia per Vittoria Guazzini! Argento nella gara in linea dominata dalla russa Gareeva : Dopo lo splendido oro nella cronometro, Vittoria Guazzini conquista la medaglia d’Argento nella gara in linea agli Europei junior di Ciclismo. Sull’impegnativo percorso di 75 km attorno alla città di Zlin (Repubblica Ceca), la 17enne toscana si è imposta nello sprint delle inseguitrici, alle spalle dell’irraggiungibile russa Aigul Gareeva, che ha conquistato il titolo con oltre 6’ di vantaggio al traguardo. Gareeva aveva attaccato da lontano, ...