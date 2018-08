Cibi fermentati | cosa sono e perché fanno bene alla salute

huffingtonpost

(Di lunedì 6 agosto 2018) In ogni boccone che mangiamo cibatteri microscopici e funghi. Nonostante saponi antibatterici, creme antimicotiche e medicine antibiotiche, non c'è modo di sfuggire loro. E forse non sempre è un male. Oggi sappiamo infatti che i batteriessenziali per la nostra vita.Il microbiota, ovvero l'insieme dei batteri buoni e cattivi che vivono nella nostra pancia, digerisce il cibo, ci protegge da organismi potenzialmente pericolosi, insegna al nostro sistema immunitario a funzionare e regola molti dei nostri sistemi fisiologici con meccanismi che stiamo iniziando a comprendere solo ora. Quello che si sa invece da molti anni è che alcuni di questi batteri microscopici e alcuni di questi funghiin grado di creare sapori irresistibili e vari. Tutto nasce dfermentazione, un processo che è giàbase di molti alimenti che consumiamo ...