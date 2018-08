' ' Chi ha votato Direno dovrebbe star fuori dai 5 stelle' ' | Vergnano su D' alterio

Niall Horan avrebbe votato no al sondaggio di una fan che gli Chiedeva un appuntamento nelle Instagram Stories : Forse perché è già impegnato... The post Niall Horan avrebbe votato no al sondaggio di una fan che gli chiedeva un appuntamento nelle Instagram Stories appeared first on News Mtv Italia.

Zimbabwe - urne Chiuse per le prime elezioni del dopo Mugabe : hanno votato cinque milioni e mezzo di elettori : Lo Zimbabwe volta pagina: urne chiuse per le prime storiche elezioni presidenziali del dopo Mugabe. Un voto epocale che si è svolto senza problemi, in un sostanziale clima di pace. hanno votato cinque milioni e mezzo di elettori, mentre si aspettano gli esiti delle votazioni. Il paese chiude così definitivamente una pagina della sua storia con le prime elezioni dopo che l’ex padre-padrone Robert Mugabe, al potere ininterrottamente per 37 ...

M5S : Marin (Fi) - mi Chiedo come la pensa Chi ha votato solo per protesta : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – “In linea con quanto promesso in campagna elettorale il M5S vuole bloccare la Tav. Esattamente come per quanto riguarda l’Ilva: chiusura. Per la verità non c’è nulla di nuovo: sono cose che hanno sempre sostenuto in campagna elettorale. E ancora il Decreto dignità di questi giorni che diminuisce i posti di lavoro a tutto vantaggio del reddito di cittadinanza cioè dell’assistenzialismo. ...

M5S : Marin (Fi) - mi Chiedo come la pensa Chi ha votato solo per protesta : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – “In linea con quanto promesso in campagna elettorale il M5S vuole bloccare la Tav. Esattamente come per quanto riguarda l’Ilva: chiusura. Per la verità non c’è nulla di nuovo: sono cose che hanno sempre sostenuto in campagna elettorale. E ancora il Decreto dignità di questi giorni che diminuisce i posti di lavoro a tutto vantaggio del reddito di cittadinanza cioè ...

Gemitaiz contro il governo e Chi lo ha votato : 'Fa****o mostri sChifosi - siete complici' : Gemitaiz sta perseverando in quella che è ormai considerabile a pieno titolo come una vera e propria battaglia socio-politica, il cui scopo è evidentemente quello di contrastare il razzismo – che secondo l'artista capitolino rappresenta un fenomeno dilagante tra i giovani, inclusi i suoi supporter, appassionati di quella che dovrebbe essere in realtà la musica anti-razzista per eccellenza, ovvero il rap – e le politiche sui migranti del nuovo ...

Matteo Salvini - la prova del trionfo : si prende tutta l'Italia. Impensabile - Chi lo ha votato : Questa è la prova: Matteo Salvini sta davvero conquistando tutta l'Italia, da nord a sud e non solo. I rom caminanti di Avola, Noto e Pachino, Sicilia profonda, hanno votato per lui. 'Perché abbiamo ...

NBA Awards – Chi hanno votato i giornalisti italiani? Ecco le scelte di Tranquillo e Chinellato : I giornalisti italiani Flavio Tranquillo e Davide Chinellato hanno preso parte agli NBA Awards: Ecco le loro preferenze Nella notte tra lunedì e martedì, in quel di Brooklyn si sono svolti gli NBA Awards. Nel corso della cerimonia, fra i vari giornalisti chiamati a selezionare i migliori giocatori della regular season, erano presenti anche Flavio Tranquillo e Davide Chinellato. I due giornalisti italiani hanno espresso le loro preferenze, al ...

Scamarcio : "Ho votato per Chi è al governo" : Riccardo Scamarcio difende l'operato del governo Lega-M5S in tema di migranti. Ospite a 'Un giorno da pecora' su Radio1, l'attore pugliese ha commentato alcune delle vicende che nei giorni scorsi ...

Riccardo Scamarcio : 'Ho votato per Chi sta al Governo' : ... PRPhotos Meghan Markle debutta al Royal Ascot 2018 ma non convince - LEGGI Insolito il giudizio su Salvini, che non riscuote normalmente consenso nel mondo dello spettacolo, Scamarcio invece non è ...

M5s - non ti ho votato per Chiudere i porti : di Cristian Giaracuni Il Movimento 5 selle credo abbia bisogno di qualche promemoria per ricordare su quali argomenti ha preso i voti. Sul tema dell’immigrazione, il programma elettorale dei 5 stelle parlava di maggiori risorse per un’accoglienza più umana, di una maggiore presenza dello Stato con conseguente ridimensionamento delle cooperative per debellare il lucro criminale di alcune di esse, di tempi rapidi per l’identificazione e ...

Elezioni comunali : urne Chiuse. Alle 19 ha votato il 44% degli aventi diritto : In base ai dati raccolti dal Viminale, Alle 19 l'affluenza Alle urne nei 623 comuni che non includono la Sicilia è stata pari al 44%, in crescita rispetto a cinque anni fa quando però si votava su due giorni. Spicca fra tutte la Liguria: qui l'affluenza Alle 19 ha superato il 48%.Si vota fino Alle 23, lo scrutinio avrà inizio subito dopo. Quello di oggi è il primo importante test elettorale dopo la formazione del nuovo governo M5S-Lega.I ...

Governo - BosChi : “Chi ha votato M5s e Lega resterà deluso. Preoccupata che si torni indietro sui diritti civili” : Dopo un lungo silenzio, successivo alla sconfitta nel referendum costituzionale, Maria Elena Boschi parla di nuovo coi cronisti : “Torno al mio impegno impegno in Parlamento con grande entusiasmo” e sul nascente Governo Conte: “Faremo opposizione civile, seria e rigorosa, senza fare sconti a nessuno. Il problema – prosegue l’ex ministra dell’esecutivo Renzi e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con ...

Chi ha votato la fiducia al governo Conte - partito per partito : Nessuna sorpresa al Senato per il primo voto di fiducia. Il governo guidato da Giuseppe Conte incassa i previsti 171 sì, 4 voti in più rispetto ai numeri della maggioranza (167 senatori), e si attesta su una soglia di 'sicurezza' di 10 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta, che a palazzo Madama è fissata a quota 161. I voti contrari sono 117, gli astenuti 25. Ai 58 voti favorevoli della Lega e ...

Il vescovo irlandese Cullinan : "Si confessi Chi ha votato sì all'aborto" : Non accennano a placarsi le polemiche dopo la schiacciante vittoria del sì nel referendum irlandese del 25 maggio scorso sull'abrogazione dell'articolo 40 della Costituzione, che impediva qualsiasi ...