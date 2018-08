Chi ha provato a uccidere Maduro?

DECRETO DIGNITÀ APPROVATO ALLA CAMERA : GIOChi E VOUCHER/ Ultime notizie - ora un passaggio lampo in Senato? : Via libera al DECRETO DIGNITÀ ALLA CAMERA: Di Maio vince il primo round, le novità del testo. Ultime notizie: più multe per chi viola il divieto di pubblicità gioco. I nuovi contratti(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 16:35:00 GMT)

Dl tribunale di Bari - approvato il decreto. Bagarre e cori in aula dai banChi dell’opposizione : “Vergogna - onestà” : L’aula del Senato ha approvato il decreto sul tribunale di Bari con 149 sì, 112 no e 4 astenuti. Saranno sospesi fino al 30 settembre 2018 i procedimenti pendenti. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è legge, quindi. A favore del provvedimento per tamponare l’emergenza in cui si trova il tribunale di Bari hanno votato M5s e Lega. Contrari Pd, Forza Italia, Leu, Fdi. Le opposizioni hanno accolto l’esito della votazione ...

MarChionne lascia Fca. Finisce l'èra dell'uomo che ha provato a cambiare l'Italia : La successione era attesa, annunciata mesi fa e prevista per il 2019. Sergio Marchionne aveva detto di essere stanco, “consumato” e di aver voglia di “fare qualcosa d'altro”. Tutti quindi, da tempo, si interrogavano su chi potesse essere il successore dell'uomo che, negli ultimi 14 anni, ha guidato

Nairobi de "La casa di carta" contro Matteo Salvini : "Ho provato il razzismo sulla mia pelle - a scuola mi Chiamavano 'zingara'" : È uno dei personaggi più amati de "La casa di carta". Alba Flores, che nella popolare serie tv di Netflix interpreta il personaggio di Nairobi, ha sfruttato la sua notorietà per mandare un messaggio a Matteo Salvini. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha ribadito il suo orgoglio per essere gitana e ha invitato il ministro dell'Interno a dimettersi. "Salvini dimission", "Stop racism" e "Stop antigitanismo" sono gli ...

Chiara - morta dopo la cena al ristorante. Lo strazio del fidanzato : 'Ho provato tutto - ma è stato inutile' : 'Mi è morta tra le braccia'. Nicola è distrutto dal dolore. La fidanzata Chiara Ribechini è morta domenica scorsa per una reazione allergica dopo aver cenato in un ristorante. 'Stava malissimo. ...

Wimbledon – Serena Williams con gli ocChi lucidi : “mamme - io ci ho provato. Kerber fantastica - ha meritato” : Svanisce il sogno di vincere Wimbledon da neo mamma, ma Serena Williams accetta la sconfitta in finale contro Angelique Kerber con grande sportività Nel torneo WTA di Wimbledon più strano degli ultimi anni, con tutte le big fuori già nei primi turni, anche la finale non poteva essere ‘sorprendente’. La favorita della vigilia, Serena Williams, è stata sconfitta nettamente da Angelique Kerber con un doppio 6-3. Al termine del ...

Sara Francesca - morta a 13 anni in piscina. Il senso di colpa del turista americano : «Ho provato a tirarla - ma il risucChio...» : La tragedia di Sara Francesca Basso, la ragazzina di 13 anni morta risucchiata dal bocchettone della piscina di un hotel a quattro stelle di Sperlonga ha sconvolto l'Italia intera. Un dramma immane anche per chi l'ha vissuto in prima persona. Come il turista americano che ha tentato invano di salvarla, cercando di tirarla via dal fondo della piscina. --«Abbiamo fatto di tutto, abbiamo cercato disperatamente di staccarla dal fondo della piscina - ...

Vitalizi - la Camera ha approvato i tagli. Ecco cosa cambia (e Chi ci perde) : Non scompaiono assegni e pensioni dei parlamentari, ma certamente si assottigliano con quella che il Movimento Cinque Stelle chiama l’abolizione dei Vitalizi. È una riforma fra le prime sponsorizzate dalla forza di governo e che vede la luce nel luglio del 2018, un anno dopo l’approvazione alla Camera di un testo simile, poi non passato al Senato. È il primo sponsor di questa legge, il ministro del Lavoro Luigi di Maio, a gioire sui social nel ...

Approvato dl Terra dei FuoChi - all'Ambiente tutte le competenze : Il decreto prevede anche il passaggio di competenze sul dissesto idrogeologico e sull'economia circolare.

Teatro Regio - approvato il bilancio consuntivo 2017 : Chiusura in pareggio grazie a Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT : Il Consiglio di Indirizzo del Teatro Regio, presieduto dalla Sindaca Chiara Appendino, riunitosi oggi 29 giugno, ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2017 del Teatro Regio, sentito il ...

L’Ungheria ha approvato le leggi cosiddette “Stop Soros” - che prevedono il carcere per Chi favorisce l’immigrazione clandestina : Il parlamento ungherese ha approvato il pacchetto di leggi conosciuto come “Stop Soros”, dal nome del finanziere e filantropo statunitense George Soros, che tra le altre cose prevede la criminalizzazione dell’immigrazione clandestina e il carcere per le persone o le organizzazioni che The post L’Ungheria ha approvato le leggi cosiddette “Stop Soros”, che prevedono il carcere per chi favorisce l’immigrazione clandestina appeared first ...