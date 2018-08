Charlotte Rae è morta | la signora Garret di Arnold aveva 92 anni

Il mio amico Arnold e L’albero delle mele - addio a Edna Garrett è morta l’attrice Charlotte Rae : addio a Charlotte Rae, l’attrice famosissima anche in Italia per il ruolo di Edna Garrett in due sit-com molto conosciute anche nel nostro Paese come Il mio amico Arnold e del suo spin off L’albero delle mele. L’attrice è morta in seguito ad un tumore alle ossa dopo aver combattuto e superato negli anni precedenti un cancro al pancreas e in passato nel 1982 di essersi fatta impiantare nel 1982 un pacemaker. Il suo vero nome ...