Cerci | non c' è solo il Frosinone

Cerci - il Frosinone ci prova : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Frosinone sta provando il super colpo Alessio Cerci. L'esterno ex- Verona si è svincolato al termine del campionato, ma non ha ancora trovato l'accordo economico per chiudere il colpo.

